Cambios navideños

Ayer, al finalizar el Consejo de Gobierno de Canarias, algunos compañeros se vieron sorprendidos al encontrar que ejercería de portavoz para transmitir los acuerdos del Ejecutivo Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, y no, como es habitual, Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas y Seguridad, que prácticamente desde el comienzo del mandato había asumido una portavocía más o menos informal. Hace no mucho tiempo los gobiernos gustaban de tener un portavoz con su propia oficina, pero la práctica cayó en desuso. Los portavoces tienen a expandirse, como la gripe, y terminan desplegando su propio organigrama, una oficina con cargos, sueltos, teléfono, dietas, papeleo. Los jefes de gabinete y, en general, todo el tupido engranaje que rodea a un jefe de Gobierno suele desconfiar de organismos que crecen, engordan y no controlan directamente. Así que se ha regresado a la costumbre de que un miembro del gabinete cargue con la portavocía. En el Gobierno español la portavoz es Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Función Pública, que sustituyó en tales menesteres a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El único rastro que queda en el Ejecutivo regional es un exportavoz en la etapa de Paulino Rivero que Román Rodríguez designó alto cargo en Vicepresidencia – la vicepresidencia es políticamente una simple condición de suplencia, pero se la burocratizado y se la utiliza para llenarla de vistosos o grisáceos cargos borriqueros – a principios de la legislatura.