Fe en la reconstrucción

La reconstrucción de La Palma -y se habla del total porque es una isla- en los social, económico y paisajístico tiene que ser lo más parecido al original que se pueda, al menos en lo que se refiere a restaurar la estabilidad que ha conformado su identidad. Hablando en plata: sería descabellado que la iniciativa pública obviara para el futuro la prevalencia de las explotaciones agrícolas, pero lo mismo habría que decir de la unidad entre vivienda y el cercado con frutos para la ayuda familiar. Siglos atrás, una erupción como la de los conos de Timanfaya provocó un éxodo relevante hacia otros territorios. También ha sido así con las hambrunas por sequía o por crisis económicas provocadas por guerras, que desembocaron en la inmigración a Argentina o Cuba. El nivel de progreso alcanzado en Canarias hace impensable soluciones tan drásticas, aunque en el pensamiento de muchos palmeros jóvenes se masculle dicha alternativa como solución final. Aquellos isleños no tuvieron un paraguas protector para reavivar sus vidas colapsadas; todo lo contrario, sufrieron aislamiento, abandono y un retraso en sus aspiraciones que afectó durante décadas -por no decir hasta el otro día- a las expectativas de desarrollo en todos los ámbitos. Esta larga y pesada marcha hacia la modernidad de las Islas Canarias constituye, cómo no, la gran salvación para los palmeros, que, en contra de lo sucedido en etapas anteriores, pueden disfrutar de un corcho para salir adelante entre tanta lava, ceniza y posesiones diezmadas o desaparecidas de la faz del planeta. La creencia firme de que será así, y no de otra manera, pone al Gobierno canario y nacional frente ante una responsabilidad enorme. Los palmeros tienen una fe inequívoca en la reconstrucción del mundo que la dorsal de Cumbre Vieja no para de llevarse por delante. Es comprensible que el presidente Ángel Víctor Torres reconozca las dificultades para llevarlo a cabo en tiempo y forma. Esto es un reto épico, y lo es cada vez más porque existe una fe tremenda. Ya no son un pueblo al albur del Atlántico.