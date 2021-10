Stalin en la guardería

El gobierno de España quiere entrar en las guarderías para que los niños aprendan la lección desde muy temprano, cuando todavía conservan la ingenuidad de no saber cómo llamar a las cosas. El deseo del sanchismo es apoderarse de las mentes de los pequeños de la casa, al amparo del más noble de los propósitos, la educación. Gobernar para los de ahora y adoctrinar a los del mañana. Este es el único sentido posible al currículo de la etapa infantil, recientemente difundido, por el que la hija del labrador o el hijo de la pescadera recibirán una pronta enseñanza sexual, aliñada con la sacrosanta ideología de género que tanto mal está haciendo a la libertad entre los hombres y mujeres en todo el mundo.

Dicen que quieren evitar los estereotipos de género, pero desvirtúan el papel de los progenitores en la educación de los hijos. Ya lo dijo la desaparecida Isabel Celaá, “los niños no son de los padres”, a lo que sólo le faltó añadir que son propiedad del Estado. Con el giro de tuerca en la etapa infantil, se cierra el círculo sobre la educación en nuestro país. A partir del instante en que este currículo sea aprobado, al igual que el resto de decretos de enseñanzas mínimas que desarrollan la ley educativa, en todas las etapas escolares el sesgo paternalista, fuertemente doctrinario, será tan perceptible que no habrá margen para la conciencia individual, ni siquiera para esa cosa baladí que llamamos moral personal. Así, pues, el advenimiento de la estalinización de la escuela, tal y como la desearon los totalitarios del siglo pasado, será una completa realidad. Qué curiosa es la historia: lo que no consiguió la tiranía, se hará verdad con la democracia. Ver para creer.

Profetizaba Freud que la pulsión sexual movía el mundo y, cuando pensábamos que este viejo cliché de la psicología estaba felizmente superado, viene el gobierno y lo reactiva. No cabe otra si meditamos sobre el texto del currículo infantil, puesto que, en su deseo de evitar los estereotipos de género, lleva explícitamente el sexo a las aulas de los menores, ofreciendo a los niños la oportunidad de ir a los aseos a “descubrir y disfrutar del entorno” bajándose los pantalones y tocándose los unos a los otros en presencia de los profesores, como ya se hiciera en Navarra, en una experiencia piloto de lo que ahora se pretende generalizar. Duro papel para los docentes. Y de los padres, qué decir, sin posibilidad para protestar o ejercer sus legítimos derechos. Duelen los hijos, pero también duele la educación.