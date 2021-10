Besos, abrazos, orgasmos

El Covid lleva el contacto físico va a menos. Hay mujeres que quieren el fin de los dos besos en presentaciones de trabajo. Me apunto. No como mujer, ni como puritano, ni como aprensivo; como tímido al que se le hace un mundo elegir mano o mejilla, adelantar pie sin pisar, recordar un nombre y asociarlo a una cara, al tiempo. Por azoramiento, una vez acaricié la cabeza a la chica y di dos besos a su pastor alemán. Me valdría un movimiento leve de cabeza, pero me conformo con estrechar siempre la mano.