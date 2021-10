Captar las señales

Hay empresas que usan un algoritmo para contratar y despedir a empleados. Sin ir más lejos, una multinacional de software echó a 150 de sus 450 trabajadores hace unos meses. Su director general, un ruso que se apellida Agapitov (no es guasa, aunque lo parezca), dijo que no estaba de acuerdo con el criterio utilizado y que muchos de los que había puesto de patitas en la calle eran buenos trabajadores. Sin embargo, la junta de accionistas había aprobado ese criterio y ya sabemos que quien paga manda. Una fórmula matemática, inmisericorde con los matices humanos, es quien decide tu futuro. Amazon también es proclive a esa práctica. Su jefazo, Jeff Bezos, declaró que las decisiones estratégicas deben ser tomadas por humanos y que, para las cotidianas, una máquina es suficiente. Tu futuro es un asunto mundano. Pienso en esta tendencia el día que voy a comprar ropa deportiva. No encuentro mi talla, tampoco el modelo de zapatillas, pero resulta imposible consultar algo con el escasísimo personal que por ahí pulula. Los pocos que hay están concentrados en la zona de las cajas y, como si de una crónica de una muerte laboral anunciada se tratara, supervisan a los clientes sobre cómo usar la máquina autocobro. El mundo al revés, pero el mundo que viene.