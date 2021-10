De: consejera.dsidj.gobiernodecanarias.org

A: ayudaalosmenoresstopmafias.com

Estimado y querido ministro:

Como consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias te escribo para solicitarte una reunión urgente con un único y prioritario asunto: la ayuda que necesitamos del Gobierno de España para cumplir con nuestro cometido competencial de acoger y proporcionar refugio a más de 2.500 menores inmigrantes no acompañados, una cifra muy superior a la de cualquier otra comunidad autónoma y que hemos gestionado, hasta el momento, con nuestros propios recursos económicos y humanos. Sin embargo, y como la situación sigue empeorando como resultado del aumento de la llamada inmigración irregular, que tiene su origen en la desigualdad y los conflictos sociales introducidos por el colonialismo y el capitalismo en África, sin olvidar la colaboración necesaria de Coalición Canaria, necesitamos el apoyo urgente del Gobierno español, hermano en los ideales progresistas del Gobierno de Canarias, para afrontar una situación que puede ser aún más crítica en las próximas semanas. Estoy a tu disposición para trasladarme a Madrid en cuanto lo permita tu agenda. A mí me gusta salir de vez en cuando de Canarias para no escuchar ni leer las emisoras y los periódicos en manos de la oligarquía caciquil que por desgracia se enseñorea todavía en mis amadas islas y que se ceba en mi gestión por ser mujer, por ser de la izquierda entera y verdadera, por no darme mechas y por sonreír como sonríen los camareros chinos en un restaurante chino cuando les preguntas si tienen una mesa para ocho. En espera de tu respuesta, te saluda atentamente tu compañera

Noemí Santana

Estimado ministro:

Me sorprende que hayas hecho caso omiso de mi anterior correo, como si yo no tuviera otra cosa que hacer que escribir a ministros con una lamentable carencia de empatía por el sufrimiento de la humanidad bajo la bota ensangrentada de un sistema de dominación universal. Te aseguro que tengo mucho de lo que ocuparme: el ingreso mínimo vital que no se concede a casi nadie, la ley de renta básica en la que llevo trabajando dos años como si nada, pasarle a María del Río las preguntas que debe hacerme en los plenos, dejar clara la responsabilidad criminal de CC en mi gestión (esto último, lo reconozco, supone un curro extenuante). Te exijo, por favor, una respuesta clara para una reunión que no solo mi departamento, sino todo el Gobierno de Canarias considera absolutamente urgente y perentoria.

La consejera

Noemí Santana

Ministro, aunque no te lo merezcas:

No puedo salir de mi asombro. En realidad no puedo salir de mi casa porque perdí las llaves en el coche oficial. Tu vergonzoso mutismo me ha quedado más claro cuando he podido leer en la wikipedia que, entre otras lindezas, has sido directivo del BBVA. Si no tengo otro remedio tendré que iluminar este episodio vergonzoso de tu trayectoria en una rueda de prensa en que denunciaré esta situación intolerable, sin que esto afecte mi voluntad de colaboración institucional con tu covacha capitalista y reaccionaria.

Tú lo has querido

Noemí Santana.