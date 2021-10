Tres en una

Es cierto que, a lo largo de la historia, la mujer ha sido maltratada, asesinada,utilizada y borrada. Y aunque Enneduana, Safo, Hipatia, Isabel de Villena o Teresa de Jesús entre otras firmarancon su nombre en épocas en que todo lo que no fueraorar, cuidar del hogar o servir al hombre les estaba casi vedado, rescatar a todas las mujeres ninguneadases obligación ímproba y muchas se han perdido para siempre.También es cierto que muchas mujeres firmaron como varón, desde las hermanas Bronté a Cecilia Bohl de Faber, aunque Emilia Pardo Bazán tuvo éxito con sus santos ovarios. Mas los pseudónimos han existido siempre y Voltaire o Fígaro escondieron nombres tan hombres como ellos.

A mí me horrorizó La niña gitana por sádico, poco original y oportunista. Otra novela de suplicios como aquella de meterle abejas por la boca a la víctima, curiosamente también escrita por mujer, -una sola- sin planteamiento de problemática femenina alguno. El secreto de su éxito es prueba de la devaluación de la novela hoy.Y no me planteo como impostura que lleve pseudónimo femenino. Pero ¡que se necesiten tres hombres para escribir algo tan mediocre! ¡Eso sí que debería preocupar!