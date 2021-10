Las decepciones del Estado

He leído la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, el informe de los letrados del Congreso de los Diputados –que cumplen un mandato de la Mesa de la Cámara – y las declaraciones de abogados y catedráticos y desde mi amplia ignorancia jurídica creo que Alberto Rodríguez no debería perder su escaño, pero no por los argumentos estúpidos y sentimentales de Pablo Echenique y otros ilustres podemitas, sino simplemente por razones técnico-jurídicas. La inhabilitación para ejercer sufragio pasivo no activa ninguna inelegibilidad sobrevenida, porque Rodríguez no ha sido condenado por rebelión, terrorismo o delitos contra la administración pública, sino por perturbar el orden público, es decir, por agredir a un agente de policía. Asombrosamente la presidenta del Congreso parece inclinarse por retirarle el acta al ex secretario de Organización de Podemos, se comenta que “para evitar un choque institucional con el Supremo”. Pero su responsabilidad no es esa, sino salvaguardar escrupulosamente los derechos de los diputados y diputadas, sean del partido que sea, como una de las garantías de la división de poderes que caracteriza a un Estado democrático. Para el común de los mortales resulta bastante extraño que por causar una herida leve a un policía te expulsen del Congreso de los Diputados pero que patear a un agente del orden público aquejado de artritis reumatoide no te impida ser alcalde y un campeón de la democracia municipal y del mundo mundial.