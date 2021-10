Sitara y los aprovechados

Yo no sé si a ustedes les ocurrirá lo mismo pero con la edad me estoy descubriendo en todo aquello que siempre he pensado o confiado que no era. Con la edad me he descubierto -no sin cierto asombro y admiración- vengativa, furiosa, contestona, malpensada... En definitiva, todo aquello que desde que empezamos a tener uso de razón se nos dice que no tengamos o manifestemos para nuestro mejor encaje social. También se nos dice, eso es así, con el objetivo de que seamos mejores personas que quienes nos precedieron en la aventura de la vida y con el afán -encubierto o manifiesto- de que no reproduzcamos en el futuro el mal que la humanidad arrastra desde hace milenios.