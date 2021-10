El membrillo

El malogrado Walter Benjamin escribió un libro de aforismos que, con el paso del tiempo, acrecienta su valor. Lo terminó de redactar en 1926, aunque sólo vio la luz en 1928, bajo el título de Calle de sentido único (Einhanstrasse, en el original). Una obra, ya digo, importante y certera, sobre todo, en relación a algunas de las afirmaciones contenidas en el pequeño volumen. Incluso hoy, la pluma del alemán muerto en trágicas circunstancias en la localidad de Portbou luce con un especial brillo. Baste una simple muestra para comprender la agudeza de su pensamiento. Pero, antes de llegar a ella, se impone una breve referencia al presente político, en concreto, a una de las situaciones más estrambóticas del actual arco parlamentario. Hace bien poco se supo que el Tribunal Supremo había condenado por agresión a Alberto Rodríguez, el rastafari de Podemos, y lo más notable de aquel veredicto es que inhabilitaba al personaje de cualquier cargo público, añadiendo además la accesoria de una segunda inhabilitación para el sufragio pasivo. Y es aquí donde se conjugan unos movimientos que únicamente son entendibles al amparo de Benjamin.

Podemos, el partido, en vista de posibles sentencias desfavorables en el ámbito judicial, modificó en su día el código ético de la formación. De este modo, cualquier contratiempo puntual ocasionado por la acción de sus dirigentes en el pasado, como es el caso del rasta reciclado en político, quedaba desactivado por la nueva edición del manual de los morados. Es decir, el mundo de la extrema izquierda se adaptaba así a la adversidad hasta hacerla desparecer de un plumazo. Bien vista es una exitosa estratagema de continua evolución al albur de los acontecimientos o, como brillantemente sentenciara Benjamin, «la fuerza estriba en la improvisación». Y, si ya nos ponemos finos, subiendo un escalón en la crítica, no deja de ser verdad que la izquierda española hace del improvisar un gesto distintivo, casi definitorio, tan habitual como innecesario.

Así, pues, nuestro particular membrillo, en el siempre jugoso lenguaje penitencial, por ahora se salvará, no sólo de cumplir la merecida condena a la sombra del penal, que sería lo suyo, por pocos que sean los días de reclusión, sino también de la accesoria de abandonar el escaño que ocupa en el hemiciclo. Y son estas las cosas de la izquierda progre, la que va y viene y nunca se asienta, que no llegan a entenderse desde la óptica de su misma moralidad, ese particular código de regeneración política con el que se ha exhibido en estos últimos años, intentando dar lecciones a diestro y siniestro con escasa fortuna. En fin, el podemita, que no dudó en patear a un policía en una manifestación en contra de la ley Wert, se irá de rositas por un código hecho a medida, como los trajes de la alta burguesía a la que tanto critican estos radicales de cartón piedra. Es más que cierto que hablar de hipocresía al referirse a los políticos ya no produce mayor efecto que el de la luz sobre el cristal. No obstante, cuando estos señalados dirigentes son los que se han dado a conocer ante la opinión pública como los abanderados de un profundo cambio en la fuente de la moralidad social, creo que el juicio sobre ellos también habría de cambiar. En conclusión, el tierno y dulce membrillo habría de reflexionar seriamente sobre un compromiso ético, el generado por su ideología y no la de los rivales, y aceptar las consecuencias de sus acciones. O eso o el relativismo de Zapatero.