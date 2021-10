España en los eSports: la selección ganadora

El torneo mundial tuvo una duración de 2 meses, más que algunas de las competiciones más aclamadas del deporte tradicional, y fue organizado por Victory Road, que es una de las mayores comunidades de Pokémon del mundo. La participación fue bastante amplia, compuesta por 55 países con unos 12 miembros representando cada selección, lo que significa que más de 600 jugadores participaron en el evento.

El torneo constaba de 2 fases de grupos de varias semanas cada una y unas play-off en donde terminaría por decidirse todo. Nuestra selección, tras ganar a Estados Unidos en octavos y desbancar a China en cuartos, logró hacerse con la victoria tras una reñida final contra Italia. Dentro de este mundillo ha sido una gran hazaña para España y ha sido un honor poder formar parte en esta victoria como uno de los jugadores más destacados actualmente en nuestro país.

Este logro se debe al esfuerzo conjunto de los 12 jugadores de la Selección Española de Pokémon VGC, (Alex Gómez, Manuel Barea, Eric Ríos, Guillermo Castilla, Max Gil, Víctor Medina, Antonio Sánchez, Miguel Pedraza, Rafa Busutil, Oriol Plaza, Jesús Jiménez y yo mismo) cada uno de ellos ha puesto su granito de arena para que el equipo saliera adelante, siendo además, el primer año que España logra hacerse con el mundial. Espero que en futuras ediciones nuestra selección siga tan fuerte como este año, ya que cada vez en la industria de los deportes electrónicos encontramos un crecimiento de la estructura competitiva y llegamos a tener competiciones como estas en las que podemos representar a nuestro país y transmitir valores como en el deporte tradicional. Un ejemplo relevante en relación a este aspecto son las primeras competiciones digitales que ha incluido el COI en las recientes olimpiadas de Tokio 2020.

Muchos me han preguntado cómo compagino mis oposiciones con este mundillo, la verdad es que no es tan fácil, ya que dichas oposiciones me exigen no solo bastantes horas de estudio sino una vida sana y mucha preparación física y deportiva (aunque esto último debo decir que siempre me ha encantado). La verdad es que coordinar todo requiere de unos horarios estrictos. Al levantarme cada mañana suelo practicar un rato de este videojuego, luego estudio varias horas antes del almuerzo, entreno por la tarde, y por la noche me sobra tiempo para practicar un par de horas más con el videojuego, siempre intentando que no afecte a mis horas de sueño, lo cual también es relevante para el rendimiento físico y el estudio. El Pokémon es un juego de estrategia que te obliga a pensar y razonar las jugadas y en el cual es importante la toma de decisiones, por lo que te ayuda a mantener tu cerebro en forma y a contribuir a una vida sana. Toda esta rutina me deja sin mucho tiempo para otras actividades, pero aun así siempre dedico tiempo a salir a tomar el aire los fines de semana y socializar con mi familia y amigos. Al final, me he dado cuenta de que tener unos hábitos saludables y dedicar tiempo a entrenar para las competiciones de esports tienen un beneficio recíproco y han sido la clave para conseguir este primer éxito en el mundial.