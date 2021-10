Tristes volcanes

Salimos de la misa de doce en Las Nieves. Mientras charlamos en la preciosa plaza del Santuario, un amigo me comenta la tristeza que le puede con todo lo que vivimos en la Isla. Apenas un día antes, desayunando con una familia querida, mis palabras también mostraban ese fondo que me rumia por dentro. Ana, la mamá, me dice: “sería preocupante que no tuvieras ese sentimiento”. Ahora, en el Santuario, mientras suena de fondo el rugir de la erupción, soy yo el que trata de alentar a quien se siente superado. Me habla de su casa destruida, de la planta que daba trabajo a una veintena de personas. Al poco, tomamos el coche hacia casa. Mi padre, tantas veces ausente por su situación neuronal, me dice: “Estoy preocupado por el volcán”, le doy un beso mientras vamos hacia la mesa para almorzar la tortilla de papas con cebolla que hoy preparamos. Tiembla la tierra. Luego, en el visualizador del Instituto Geográfico Nacional, lo identifico: fue a las 14:05, con epicentro en Fuencaliente, con una magnitud de 4.0. Suficiente para sentir su sacudida, su ruido. No sé si mi padre lo sintió.