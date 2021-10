Mascarillas en los colegios

Veo mucha TV y leo por aquí o por allí porque soy muy curiosa y ya me queda poco tiempo. Quiero decir que me cuesta leer libros enteros «porque no tengo ya tiempo» (ya los leí) .

Hoy vivimos en una avalancha de noticias de todo tipo y no podemos pasar de largo.

Bueno, hoy he tenido tiempo de reflexionar y me he parado a pensar ¿que está pasando a mi alrededor?

De todo, pero me voy a centrar en esto: «democracia», bendita seas si llegamos a asimilar profundamente su significado y como lo llevamos.

Hoy oí a primera hora la primera noticia por la televisión.

La señora Dña. Isabel Ayuso presidenta de la comunidad de Madrid, que decía: el lunes 25 de octubre los niños estarán en el colegio «sin mascarillas» puso una cara de satisfacción increíble. La señora de Canarias Dña. Carolina Darias, ministra de Sanidad y que está nombrada por el Gobierno de España para llevar ese tema tan serio, le respondió con mucho tacto, que eso primero había que tratarlo con responsabilidad para llevarlo a cabo y no solamente con la Comunidad de Madrid.

Bueno, no me quiero enrollar más y voy a decir lo que pienso: Esa «señora» no sabe lo que es la democracia, porque está claro que ella dice: «Yo hago lo que me da la gana», se nota que ella no ha sido «maestra» en ningún colegio.

Colegio formado por unos profesores y profesoras que desde que empieza el primer día del curso escolar y que tienen la gran responsabilidad de formarlos como personas que van a tener en el futuro las ideas claras, y que van a transmitir a sus descendientes , etc.

Nosotros los profesores y profesoras tenemos que conocernos y saber que cada uno siempre es distinto al otro, en todos sus aspectos, tanto físicos como intelectuales y siempre, siempre antes de empezar esa tarea tan especial y que nos marcará a todos de por vida, tiene que ser muy discutida y aceptada por todos, Eso se llama primero vocación y segundo responsabilidad absoluta, y el conjunto total y contundente en el fondo se llama democracia.