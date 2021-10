El rugir del dolor y las esperanzas

Más de diez mil movimientos sísmicos. No paran de temblar nuestros pies al ritmo de las ondas magnéticas. La deformidad de la tierra continúa, pero no parece una presión excesiva. Es un drama. Todos vivimos en una incertidumbre, en alerta, esperando y reclamando algún indicio de la proximidad de su final. Es el mayor y unánime deseo. Invade, a la vez, un sentimiento de adaptación, de seguir la vida a pesar de la naturaleza. La ciencia no es aún capaz de controlarla. Mucho dolor se tendrá que reconfortar. Todos juntos será más fácil. Son muchos universos solitarios. Dia a día se vive de forma machacona el rugir del volcán. Un rugir de dolores y esperanzas.

Con mucha laboriosidad y esfuerzo, los nuestros, hombres y mujeres levantaron sus vidas, descendencias y sentido en un lugar de tierras productivas, el antiguo canto prehispánico de Tajuya. Nació el volcán en un lugar que no era un «buen lugar». Esta mortificante lentitud de su apagado es hiriente y provoca un sin vivir, el estar sometido a un fuego caprichoso. Este volcán que ha requerido, por primera vez, el cariño de muchos científicos incansables, hará que sus mediciones de determinados parámetros, servirá de semilla para futuras generaciones y para el mundo. Las bocas del volcán, como la boca de un monstruo, se abre siguiendo las manecillas del reloj. La lava, con un volumen inmenso, y por sus enfriamientos, se empezó a ensanchar para moverse por los laterales, generando su propio relieve y en su ruptura sus dedos. Estamos aprendiendo en plena crisis. Minimizar los efectos es lo esperable, siempre y cuando la conciencia se impregne del vivir en tierra volcánica. Esta vez será definitivo, hemos aprendido con trescientos años de retraso la lección de Lanzarote.

La palmera y el palmero tienen un alma forjada como su territorio. Un ADN lleno de esfuerzos generacionales, expresado en su entereza que el tiempo ha labrado, no sin amarguras y sinsabores. Muchas desgracias, que les han llevado a contemplar las tragedias con esperanza. Idas y venidas, tierras abruptas, y crisis periódicas. Desolación. Me decían, te pueden quitar la casa, pero no la vida. Desde fuera de la isla ha sorprendido este talante. El cerebro se ha construido para la supervivencia. Siempre insisto en ello. Una vez más lo compruebo.

Se han recogido muchas donaciones materiales y económicas. El hombro con hombro, esos lazos entre los canarios, se han solidificado como la lava. Hemos sido un solo pueblo, el pueblo canario. Los peninsulares se han significado en reducir los kilómetros y han sido cercanos. Hacer más esfuerzos de lo que ya hemos hecho. No será en vano. La tragedia que se supera ofrece un significado personal, un orgullo, que servirá en el tiempo para afrontar la frustración y la impotencia de ahora.

Unos perros que iban a ser rescatados, atrapados entre la lava, han desparecido. Algún lugareño ha revindicado con un cartel su evacuación. Dejaron huellas. Los drones estaban preparados y anunciados. Alguien local jugó la partida antes de su llegada. La lava por este lugar estaba fría. Se dejó un cartel de ánimo para todos. Misterio que formará parte de los cuentos y leyendas. Al igual que desconocemos los efectos que producirán las imágenes de las tres vírgenes a la puerta de las iglesias con los rezos de sus fieles.

Las ayudas tienen que llegar urgente y a quienes deben llegarle. Todo está fuera de la ley en la isla. Esta realidad cambiará, de forma ágil y por procedimientos urgentes las rigideces del ordenamiento jurídico. Acontecimiento excepcional requiere acciones e iniciativas a su altura. La política tiene que servir para la administración de las cosas, lejos de la contienda electoral. El que se mueva de la foto lo pagará muy caro en Canarias. La preocupación por el futuro, su resolución, está en manos de los poderes públicos, como ocurre siempre pára los de menos recursos. Menos mal, a los ciudadanos le quedan el estado de derecho y las redes de apoyo. El futuro sigue estando en sus voces.