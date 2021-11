El duelo imposible por La Palma

La humanidad necesita ritos, y en especial los ritos tras la muerte son tan antiguos como los propios seres humanos. Bien sabemos que ante una adversidad grave hay que establecer el duelo, y este viene a resultar imprescindible para recuperar nuestra paz. El duelo tiene cinco etapas. En primer término, nos sorprende la desgracia y manifestamos la etapa de la negación, no aceptamos lo que se nos viene encima. En segundo momento viene la etapa de la ira. Después acometemos la negociación, más tarde caemos en la depresión y finalmente fijamos la aceptación. En el terrible drama que padece la antigua Benahoare, con una agonía que no parece tener fin, es complicado establecer el duelo, que viene a ser imprescindible para continuar adelante. No podemos establecer el duelo porque estamos todavía en medio de la ira y de la depresión. No podemos aceptar el daño descomunal que nos hace esa fiera candente y desbocada, que puede quedarse acechando durante horas hasta que se reactiva con mayor fiereza. ¿Cómo vamos a negociar con esa Bestia que no admite alternativa y que va campando a sus anchas, acometiendo el mayor daño posible en la comarca más rica y más poblada de La Palma, ese Valle de Aridane superpoblado, donde además de los palmeros hay miles de ciudadanos comunitarios, sobre todo alemanes, y de americanos que vienen de Venezuela, Cuba, Colombia, etcétera?