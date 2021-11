Halloween y videojuegos, ¿nos dan miedo?

La fiesta de Halloween, conocida en España como el Día de Todos los Santos se estima que tiene más de 6.000 años de antigüedad y que actualmente es una de las más relevantes de Estados Unidos, siendo la segunda fiesta más comercial de este país en el que sus habitantes gastan en torno a 7.000 millones de dólares. Los aspectos más tradicionales que nos vienen a la mente pueden ser los disfraces, el famoso «truco o trato» o la elaboración de calabazas iluminadas, pero todo este movimiento cultural y festivo, que en su momento fue introducido por los inmigrantes a América, también ha sido aprovechado por la industria del videojuego y de los esports.

Es por ello que estos días podemos ver cómo los grandes publishers de la industria tematizan sus videojuegos basados en la fiesta de Halloween, y es que cuando hablamos del mundo virtual nos podemos permitir que la imaginación fluya y que los diseñadores lleven a cabo lo que hemos pensado gracias a la infinidad de posibilidades. Uno de los títulos más aclamados, como el Fortnite, en el Capítulo 2 de su Temporada 8, ha tematizado a los avatares a través de sus skins (apariencia con la que aparecen en el videojuego), los espacios y también han creado juegos y cortos de terror especiales para la fecha. Por otra parte, la propia Gamergy, que es uno de los eventos de videojuegos e esports más relevantes de nuestro país que se llevará a cabo en Madrid el 17 de diciembre, ha creado su propio metaverso en el que cualquier persona puede jugar y superar retos, así como hablar con otros usuarios, pero durante estas fechas nos encontraremos con algunos secretos y decoraciones especiales de Halloween.

En Canarias cabe destacar que el equipo GC Liberty ha organizado los últimos años un torneo de esports por estas fiestas que es bastante conocido por la comunidad de jugadores. Durante el fin de semana también la Liga Canaria Hiperdino ha tenido programación especial en sus streamings, y es que hay que recordar que el mundo de los esports también se nutre y depende de la creación de contenido para redes sociales, a través de las cuales se difunden y establecen contacto con la audiencia principal. Este factor es tan relevante y crece tan rápido que marcas no endémicas del sector de los deportes electrónicos están buscando la forma de expandirse, y entre sus objetivos destaca la diversificación de la audiencia hacia una que sea más joven y fiel a través de este ecosistema. Como ejemplo de ello encontramos las acciones del Comité Olímpico Internacional con la publicación de su Agenda 2020+5, o del club Real Madrid de fútbol, con intenciones de aumentar su inversión en este sector.

Estos datos demuestran que el mundo virtual crece y que sin duda lo hace influenciado por la cultura de las personas, y es que los videojuegos y los esports sin las propias personas no serían nada, no habría jugadores, ni creación de contenido original, ni espectadores... al igual que el deporte tradicional, así que a no ser que nos hayamos convertido en zombies, no podemos olvidarnos de nosotros mismos. Como sociedad seguimos con la tradición de Halloween pero cada vez más se incluyen en nuestras actividades algo virtual, y cómo no, los videojuegos forman una gran parte del ocio, ya que muchos han dedicado este fin de semana a jugar a alguno, sobre todo nuestros jóvenes. Esto es algo que no nos debe dar miedo, sino que debemos acercarnos y conocer, es decir, interesarnos y entender que son nuevas formas de disfrutar de un tiempo libre digital, y todo ello nos va a ayudar a educar mejor, a tener una mejor conexión con los jóvenes y transmitirles lo que queremos enseñarles.