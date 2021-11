De Greta al sueñito de Biden

La cantidad de información que menea la cumbre climática de Glasgow es inversamente proporcional a la cabezada de Biden durante la intervención de un ponente. La sobrealimentación de datos que se maceran a lo largo y ancho de las reducciones de fósiles es exponencialmente ínfima respecto a la iluminación del cerebro del mandatario de los EEUU en posición de modorra. Los megas que se pueden contabilizar sobre las repercusiones en la naturaleza de los desastres regionales no son nada frente a la paz celestial que alcanza el paraíso neuronal de Biden con su kit-kat. Las tensiones entre la industria y los ecosistemas locales, marcados por transformaciones que derivarían en crisis a no ser que se imponga un poder regulatorio, vienen a ser anecdóticas ante la recarga intensa que recibe el hipotálamo del jefe del imperio. Las posibilidades de un apagón mundial estimulado por el caos de diferentes sistemas económicos colapsados por la demanda no importa absolutamente nada: el presidente se echa una cabezadita y de inmediato la alteración de los mercados y de las líneas logísticas volverá a ser un remanso campestre poblado de ovejas de buena lana, nada de Dolly. Glasgow es una emanación de conocimientos de cuantificación compleja, en apariencia un tsunami que no tiene nada que ver con la sensación de suavizante de ropa de olor marino que transpira la pequeña cabecita de Biden. La potencia visceral de las capacidades gubernamentales encargadas de cortar el vuelo a las chimeneas del carbón y a los vehículos de combustión se para, arrobada, frente al aura de bebé inocentón que derrama el mandatario en ese minutín con los párpados cerrados, lo suficiente para que no aparezcan las molestas legañas o un bostezo involuntario pero muy sonoro. Ya nadie recuerda la bronca de Greta, la niña-diosa sueca que nos leyó la cartilla sobre lo cerca que nos encontrábamos del descarrilamiento. La niñez avispada y reprobatoria queda sustituida de pronto por el karma de un anciano que pilota el planeta con interrupciones acuosas.