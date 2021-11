Nueva Ley de Memoria Democrática  

Las leyes de memoria histórica que no quieren saber de historia ni de memoria. Todo se circunscribe a las exhumaciones sin memoria.

Cuando se sacan los huesos de un fusilado se fotografían las lágrimas de los familiares y se le dan las gracias a los espeleólogos y voluntarios y ahí se acaba el proceso.

No se hacen preguntas de quien fusiló y dio sepultura a aquellas personas. Ningún juez pide una investigación. El aparato judicial huye despavorido y ni se acerca a preguntar. Se miran los huesos como si fueran restos arqueológicos del paleolítico y a los pocos días desaparece la noticia del foco.

La nueva ley es más de lo mismo. La ley de 2007 no tuvo prácticamente impacto alguno. Ni siquiera fue capaz de acabar con la simbología del franquismo. No lo decimos nosotros, lo dicen las plazas en las que aun hay cruces de los caídos y leyendas que hablan de los «caídos en nuestra guerra de liberación». Algo increíble. La voluntad por cambiar algo se quedo en intenciones y ahora, catorce años después, sabemos que no pasara de las intenciones. Estamos vacunados también contra la mentira.

En Alemania, Austria o Polonia gracias a la derrota militar del nazismo, los ciudadanos pueden ir a visitar los campos de concentración de Birkenau, Mauthausen , Dachau, etc. Porque una visita a uno de estos increíbles centros de tormento y muerte es más instructiva que la lectura de cualquier libro.

En España, la dictadura de Franco, aprovechó la guerra fría para ir desmantelando los espacios de exterminio aunque tuvo la torpeza de construir un gigantesco mamotreto , el Valle de los Caídos, lugar de muerte de trabajadores forzados que sucumbían durante la obra y allí mismo sepultados. Esa es la memoria que quiso perpetuar el dictador pero escondió, reestructuró o destruyo los campos de concentración donde había encerrado, torturado y asesinado a miles de oponentes. Se calcula en unos 300 los campos de concentración del franquismo, por los que pasaron casi un millón de personas, miles de las cuales fallecieron victimas del hambre y los malos tratos.

La ley de memoria histórica, con minúsculas, tiene como fin principal, tapar y disimular los crímenes abominables de la dictadura franquista, de los que solo hablan los promotores de la ley, muy en voz baja. Se califican los hechos como resultado de una lucha fratricida, enfrentamiento de dos bandos, algo que ocurrió por azar, etc, etc. Se sigue utilizando esa construcción histórica que pusieron en circulación los ideólogos de la dictadura. Ya comprobamos y denunciamos en su día, como en la ley de memoria democrática de Canarias se define a los defensores de la legalidad republicana como, «los débiles». Algo inaudito y que en su afán por pretender ser una «ley taza de tila»’, no hace mas que aumentar el agravio a las víctimas y sus familias. Los que viven y los que ya no están aquí, pero a los que se sigue ofendiendo y olvidando.

La singular democracia transitoria, tolera los insultos a la memoria de las victimas dirigidos desde los herederos de la dictadura, moderados y extremos. Organizaciones y partidos que hacen apología del franquismo son permitidos y hasta subvencionados como la Fundación Francisco Franco que recibía fondos públicos hasta el otro día.

Una democracia que no ha sabido o no ha querido romper con las ataduras del fascismo español ha terminado por convertirse en su perpetuo cautivo.

Los amagos para crear un espacio autentico de memoria y reparación se quedan siempre en tentativas por falta de voluntad política y sobre todo de valor, condenando al país a un debate tan inicuo como eterno.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre, en España hubo una dictadura de corte fascista y totalitario que impidió a todos los ciudadanos a expresarse e incluso prohibió a grandes colectivos, hablar su propia lengua, cuyas nefastos resultados comprobamos en la actualidad.

La deslealtad de un puñado de militares produjo una guerra con consecuencias de tal calibre que sus efectos aun arrastramos hoy.

La ley de memoria persiste en no reconocer los derechos de las victimas. No se quiere reconocer el daño físico, moral y económico causado a victimas y sus herederos.

No se quiere declarar ilegales y nulos los procedimientos judiciales de la dictadura. Siguen en vigor resoluciones jurídicas de tribunales de la dictadura creados ad hoc para reprimir libertades, ejecutar oponentes y apoderarse de bienes ajenos.

Sentencias de tribunales militares, tribunal de represión de la masonería y el comunismo, tribunal de responsabilidades políticas y tribunal de orden público, siguen siendo consideradas legales.

No se deroga la ley de amnistía de 1977, ley de punto final promulgada bajo la amenaza de las armas y pre constitucional, con lo que cualquier actuación dirigida a obtener verdad, justicia y reparación queda totalmente desactivada.

No hace alusión la nueva ley a la cancelación de condecoraciones con retribuciones especiales a funcionarios al servicio de la dictadura. Militares y policías represores, torturadores y colaboradores en las tareas represivas, como los jueces y fiscales que ejercieron como tales en el periodo dictatorial.

Se sigue manteniendo en el callejero publico el nombre de asesinos y represores enviando con ello un mensaje a la ciudadanía de que la dictadura sigue presente y muchos de sus principales exponentes siguen siendo venerados y reconocidos incluso algunos, con bustos y monumentos en plazas publicas.

Ignora por completo la ley el derecho de los familiares de exiliados que fueron forzados al expatrio cambiándoles por completo la vida, al resarcimiento económico correspondiente.

Para seguir aplazando en lo posible la búsqueda de verdad, justicia y reparación de los crímenes del franquismo, se vuelven a introducir argucias burocráticas como la creación de una fiscalía, la creación de un censo de victimas, comisiones técnicas, etc, etc, para hacer entrar a victimas y organizaciones memorialistas en un enredo administrativo con el que poder seguir aplazando sine die, cuestiones tan básicas como las anteriormente aquí descritas.

Se busca con ello simplemente que, ya que los nietos siguen en la brecha buscando a sus abuelos y pidiendo verdad, justicia y reparación, a ver si los tataranietos se van olvidando de este incomodo asunto y no son tan pesados...

Nueva ley de memoria histórica y nuevo agravio a las victimas, a sus familiares y nueva burla a la ciudadanía democrática.