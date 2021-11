Quedar como un imbécil

Llamo «respiración del siamés» a la que escucho a temporadas junto a mi costado izquierdo, donde al volverme, sin embargo, no veo a nadie. Se trata de una respiración tranquila, al contrario que la mía, que suele ser ansiosa. Se manifiesta tan pegada a mí que podría pertenecer a un siamés invisible al que permanezco misteriosamente unido. Va y viene de forma arbitraria, de modo que nunca sé en qué momento aparecerá. Un martes cualquiera, salgo de la cama y ahí está el siamés respiratorio siguiéndome a donde quiera que vaya. Se ducha conmigo, se afeita conmigo, desayuna conmigo. Es tan real que a veces me miro en el espejo para ver si aparece. Pero no hay forma de que abandone su invisibilidad.