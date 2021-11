Londres mon amour

Uno de los momentos más emotivos de la famosa novela Retorno a Brideshead lo vive el protagonista a su regreso en tiempos de guerra a la mansión palaciega de Brideshead, a la sazón convertida en suntuoso cuartel para el ejército inglés.

Pues he de confesar que algo de eso me ocurrió en mi regreso a Londres, en plena pandemia y tras casi dos años de ausencia. La guerra era contra el Covid, que el día de mi llegada fue responsable de 50.000 contagios, y cientos de bajas. Si bien las medidas restrictivas me parecían más bien simbólicas, concentrándose todos los esfuerzos sanitarios en masivas vacunaciones, a todas luces insuficientes, por contra sí se ponían todos los medios para que los ingleses no fueran contagiados por los visitantes europeos.

Antes de aventurarse a una visita al Reino Unido era obligatorio rellenar un impreso, llamado «de localización» con todos los datos personales, dirección en Londres, solicitud preceptiva de pruebas de PCR a cumplimentar en destino, razón del viaje y relleno de infinidad de casillas. Donde único te daban opción a la fantasía era en las 3 casillas del sexo del viajero. La primera era «hombre», la segunda «mujer» y había una tercera «prefiero no decirlo» (en inglés «prefer not to say»).

No sé si dicha casilla era por imperativo del lobby LGBTI o por el tradicional sentido del fair play británico. reservando una opción al viajero que no ha acabado de decidirse sobre su identidad sexual.

En la llegada al aeropuerto una entrada amplia y acogedora para los súbditos de su majestad y allegados de la Commonwealth, y otra más aislada e inhóspita para europeos y demás indeseables. Donde los cancerberos de turno te someten al tercer grado: «que qué se me ha perdido en Londres» «que dónde voy a vivir», y apenas llegado ya te interrogan: «¿y cuándo piensa irse?».

Pero es que apenas aterrizado en tu domicilio de destino te está esperando el test Covid PCR que has tenido que solicitar, y abonar, naturalmente. A él te has de someter, si quieres evitar una larga cuarentena. A diferencia del impreso de localización, aquí son inmisericordes con tus opciones. Unas instrucciones detalladas acompañan el test; un momento de peligro e incertidumbre se suscita al introducir el palillo mojándolo en las amígdalas, y sobre todo en las fosas nasales. El largo palillo debe introducirse en la nariz 2,5 cm pero no está muy clara la coma, por lo que de entrada pensé que eran 25 cm los que debía penetrar la maldita varilla.

Al comprobar que peligraba la integridad de mi cerebro rectifiqué a tiempo, llevando a buen fin tan desagradable servidumbre sanitaria.

Y antes que el lector me pregunte si realmente valen la pena tantas penalidades para un simple viaje a Londres, le contestaré que tan sólo el regreso a los acogedores y hospitalarios parques londinenses merece superar los obstáculos al viajero: terrorismo, brexit, pandemia, Boris Johnson y otras catástrofes. Y como no puedo extenderme, me permitirán cerrar con la cita de otro Johnson, este Samuel, que hace ya 250 años descubrió que:

«Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida; porque en Londres está todo lo que la vida puede ofrecer».