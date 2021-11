Se agota el tiempo

Me pregunto si aún es posible salvar esta, cada vez más agónica, democracia de la que aún podemos presumir. En la actualidad somos testigos de cómo otros estados han ido perdiendo su oportunidad progresivamente: el populismo o el nacionalismo han envenenado el aire democrático hasta la asfixia. Todos ellos atravesaron similares caminos a estos por los que ahora transita nuestro país. Los diferentes partidos, muchos de ellos marginales al principio, nunca trabajaban con la idea de sacar adelante al país, no defendían la democracia por mucho que lo proclamaran. Todos los discursos, los debates, los enfrentamientos, etc. estaban destinados a obtener una rentabilidad política para sus propios intereses.