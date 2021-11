El agujero de un donut

Negacionismo dietético. Deduzco que ni el asesor rodeado de chocolatinas ni los altos cargos del PP que se lanzaron a degüello a defender los agujeros del donut habitan mi mismo planeta. Un planeta en el que los dentistas, las pediatras y las enfermeras infantiles insisten hasta la saciedad en los peligros de abusar de una serie de productos superprocesados que con sus envoltorios brillantes, sus precios bajos y sus sabores golosos atrapan a los menores. Un planeta en el que las escuelas luchan a diario por que los alumnos coman fruta y no la sustituyan por el zumo rebosante de azúcar y colorantes que sostenía en su mano el experto tuitero. Un planeta en el que las familias recurren a nutricionistas para que les ayuden a confeccionar menús saludables en los comedores escolares, con el gasto extra que esto conlleva, y se esfuerzan en hacer fiambreras con productos sanos y de temporada para sus hijos. Un planeta que entiende que el peligro cierto de la obesidad infantil pesa más que el derecho de los anunciantes a captar a un público que no puede distinguir lo bueno de lo malo. Llevamos muchos años esforzándonos para enseñar a los críos que la comida sana y deliciosa no lleva cromos ni regala pegatinas, y resulta una tarea ardua, cualquier ayuda es buena. No sé qué rédito va a sacar la oposición mayoritaria de ridiculizar acciones de gobierno sensatas. Debería elegir mejor sus batallas y no dejar los temas importantes en manos de propagandistas superficiales.