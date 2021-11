Entidades financieras

Desde hace unos meses ha habido una fusión de dos entidades bancarias, todos sabemos de quienes se habla.

En general, cada vez nosotros somos menos y ellos se hacen grandes, quiero decir que a nosotros nos achican y ellos son como los «reyes del mambo».

Todos depositamos nuestra confianza y nuestro dinero en estos bancos, pero ¿qué nos encontramos?

Nos indican que la mayoría de las operaciones hay que hacerlas por cajero, estos a su vez (hay tres), en muchos momentos están fuera de servicio, acuda al cajero más próximo, no funciona, se come la tarjeta, total un desastre, el cual no tienen controlado.

Llega el instante de tener que entrar en la oficina, nos encontramos con varios problemas: la caja cierra a las once, a continuación y después del problema que ha surgido fuera, le preguntan si tiene cita para que le atiendan, por lo que el usuario empieza a ponerse nervioso, no tiene lógica que si fuera no funcionan los cajeros dentro no le atiendan como corresponde. Si usted dice algo, le contestan con malos modos o no le atienden.

Mesas para atender al público hay cuatro, de las cuales una está vacía, otra tiene a la persona pero no está disponible, él está en una reunión on line, en otros momentos ha estado haciendo un curso, igual, sentado en una mesa con número de atención al cliente.

Nos dirigimos al despacho del director, le pedimos una hoja de reclamaciones, a lo cual nos dice que lo tenemos que hacer por medio de la página web y claro le decimos que todo el mundo no tiene y que tienen obligación de tenerlas a la vista de los clientes. Después de nombrar «vamos a acudir a la policía» y tras un gran rato, conseguimos la hoja, que rellenamos y entregamos al mismo, por supuesto tras la firma de la entidad.

Cansados de tanto problema, tenemos en mente sacar nuestros cortos ahorros y su contestación es, venga mañana ahora no tenemos esa cantidad.

Creemos que no es un trato justo en ningún momento desde la entrada a la mencionada oficina.

Pensamos que las mesas están para atender y para estudiar o tener reuniones debe haber otros emplazamientos.

Últimamente se han quedado sin trabajo muchos compañeros de estos que hablamos, esperamos que con el cambio de actitud a partir de ahora puedan continuar en sus oficinas.