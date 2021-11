El presidente y el de incógnito

Yo intuyo que el jefe del Gobierno viene a La Palma no tanto considerando el público palmero, sino el público de toda España. La erupción volcánica sigue manteniendo una gran atención en los medios de comunicación regionales y peninsulares, y Sánchez se pega al tremor. Pero es que La Palma es igualmente útil para rebajar y distraer tensiones y atenciones políticas e informativas. Al Valle de Aridane solo se puede venir a hacer el bien. Nadie te preguntará por los arrumacos o las exigencias de Yolanda Díaz, por las cesiones al PNV o a ERC en el proyecto presupuestario o por las sádicas intenciones del ministro Escriva hacia los desdichados que se jubilarán en los próximos diez, doce o quince años. En La Palma Sánchez se queda en mangas de camisa, asiste a reuniones como Eisenhower cuando planificaba la invasión de Normandía, escucha atentamente a una octogenaria, palmea con suavidad el hombro a Anselmo Pestana, que se derrite en su presencia como un cirio frente a la Virgen de las Nieves. Para Sánchez La Palma es un sentido paréntesis entre ingratas batallas carentes de épica telúrica y solidaridad fotogénica.

El presidente del Gobierno, en cambio, jamás ha intentado materializarse en los campamentos de acogida de inmigrantes o en los espacios que se han habilitado para los menores no acompañados. Probablemente porque ahí le coserían con preguntas, empezando por la pregunta sobre por qué no ha venido antes. En los últimos meses, cuando la oposición interroga al Gobierno autónomo sobre qué está haciendo respecto a la inmigración procedente de África, responsables como el consejero Julio Pérez han proclamado que van a seguir llegando a las costas isleñas, como una suerte de fatalidad oncológica, así que no hagamos sangre sobre este asunto. Hace unos días desembarcaban los supervivientes de una embarcación; entre los evacuados, un niño de seis años, que murió. Pero es que antes de tocar tierra habían fallecido cuatro bebés y varias mujeres. Otra barquilla que había salido de Dajla el 23 de septiembre llegó a la isla caboverdiana de Sao Nicolau. Solo había tres cadáveres en descomposición. Los otros 30 murieron antes. Piensen en ello. Piensen en la tortura del hambre y la sed, en la decisión de arrojar al mar a los fallecidos, en el pavor de los agonizantes, casi con seguridad vecinos, tal vez amigos o familiares. Pero el Gobierno español no se mueve un milímetro ni Sánchez parece muy interesado en liderar una alternativa a esta carnicería en la Unión Europea. Canarias se ha consolidado como muro archipielágico para evitar que los migrantes salten a Europa: aquí se les detiene y desde aquí se les deporta, y si los trámites burocráticos se demoran durante meses, se les mete en un barracón o en una nave industrial el tiempo que haga falta. Por cierto, no solo Sánchez ha estado ausente. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea Cortijo, solo ha visitado una vez y de incógnito los campamentos de inmigrantes. Sí, ya sé que parece una broma repulsiva, pero es la verdad. De incógnito. Una fiera. Que se vaya a La Palma, que también tiene derecho a ejercer la solidaridad, y se mande una rapadura.