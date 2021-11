Salvar al ‘baby boomers’

La categoría baby boomers, nacidos entre los 50 y 70, resurge con fuerza el mismo día en que muere Georgie Dann y a la misma hora en que Escrivá anuncia una aportación extra a la hucha de las pensiones para garantizar la jubilación de los hijos de los Alcántara. El ministro del ramo lo llama mecanismo de corrección intergeneracional, aunque no le iría mal la mención de operación salvavidas para el grupo de población que más títulos universitarios acumula en la historia de España. Los padres de los baby boomers reivindicaron su bienestar y progreso, mandando a sus vástagos a las aulas universitarias. Una aspiración de ascenso que llenó España de ejecutivos, políticos, ingenieros, arquitectos y profesores, que, según los cálculos oficiales, necesitan ahora una limosna para cobrar la pensión que les corresponde. La época no se quiere perfilar con descaro ni con tintes siniestros, pero todo se debe a que en algún momento puede que las arcas del Estado no estén a la altura de la gran masa de personas que nacieron en un momento de natalidad elevada. El baby boomers está harto de encontrarse por la calle a los que nacieron en los años cuarenta, y que presumen de su condición de pensionistas frente al que está en camino. «No sé si llegarás a cobrarla, puede ser que sí», afirman con cierto aire de superioridad, casi como si estuvieran en las claves de lo que se maneja en las entrañas presupuestarias. Los nacidos entre los 50 y 70 no sólo tenemos este problema, sino que también nos toca atender las incertidumbres de los hijos millennials, nacidos en la abundancia para trabajar luego (si se puede) en un mercado de trabajo absolutamente precarizado y plagado de bombas lapa. Los baby boomers tienen además que ayudar a unos padres con problemas de movilidad o degenerativos que carecen de residencias públicas para ser atendidos. Miles y miles están en la labor de cuidarlos, intentando conciliar con sus trabajos, sin que los gobiernos resuelvan el grave problema. El asunto actual es la hucha de las pensiones, pero tiene recorrido.