Retórica y propaganda

Al final casi nada es lo que aparenta ser. En el caso de la reforma laboral, resulta un auténtico dislate. No hay la derogación tantas veces anunciada, porque lo que no puede ser es además imposible, se producirá simplemente alguna que otra corrección. En general todo lo que al Gobierno, el PSOE y sus socios de la extrema izquierda estrafalaria y populista, no le gustaba de la reforma de Rajoy, se va a tener que comérselo con patatas, porque a la UE, la que suelta mosca, es precisamente lo que exige. En resumen, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, después de sus tira y afloja, se han sometido como pececillos cautivos a las normas impuestas. La discusión, ardua, disfrazada de retórica, se ha rendido ante la realidad. De estas veremos unas cuantas en lo sucesivo: consiste básicamente en envainar la espada y hacer el ridículo.

En cambio, existen otros espacios que sí se expresan con claridad meridiana porque están sujetos a la opinión, la propaganda y la estrategia. Los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, de vez en cuando y mientras reciben contraprestaciones económicas con una mano golpean con la otra. Es el caso del PNV que se ha atrevido a acusar de dumping fiscal a Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid. Sí, sí, el mismo sujeto que defiende el cupo vasco tiene la desfachatez de reprocharles a los madrileños la vida muelle en un supuesto paraíso fiscal. Es verdad que todos ello coincide alarmantemente con que Bildu, Podemos y los sindicatos exigen en el País Vasco una reforma fiscal al alza para eliminar las exenciones y subir el tipo nominal. Qué curioso. El cupo vasco, aupado por los socialistas, y los privilegios forales de Navarra, que se perpetúan desde el franquismo sin que nadie se atreva a suprimirlos como hacen con los nombres de las calles, sí son una auténtica agresión y un ejemplo hiriente de la España asimétrica.