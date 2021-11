Londres mes amours

Pues no me importa reconocer cierta parte de culpa, aunque con matices. Porque resulta que en gran medida el estudio de urbanismo que dirige mi hija contribuye también activamente al desarrollo armonioso de esa gran ciudad, y a salvaguardar su tradicional encanto. En la página web de su empresa ella ha preferido pasar de puntillas sobre su formación como ingeniera y arquitecta, describiéndose como analista urbanista y «observadora profesional del comportamiento urbano». Con un simple ejemplo quedará clara su actividad profesional. El Ayuntamiento tenía en proyecto el acondicionamiento de un espacio urbano con una nueva plaza, a modo de pequeño oasis en un distrito saturado de actividad. La propuesta de un equipo de arquitectos contratado al efecto se sometió al análisis urbanístico del estudio en el que a la sazón trabajaba mi hija. Pues bien, en aras de dotar de mayor accesibilidad a la nueva plaza, esta se había dotado de una boca de acceso a la estación de metro contigua a la misma. No parecía en principio una medida desacertada, ¿verdad? Pues el análisis de dicha iniciativa terminó demostrando todo lo contrario. Y para ello fue suficiente estudiar en diferentes horas del día el comportamiento de la gente en el entorno inmediato de cierto número de bocas de metro de la zona. Armada de una máquina fotográfica pudo ilustrar los peligros de un flujo de pasajeros manando como una corriente intermitente y sobre todo los efectos colaterales de dicha presencia humana atrayendo como un imán a vendedores ambulantes, pregoneros publicitarios, monjes Hare Krishna y personajes de variado pelaje. En definitiva, una fauna urbana totalmente contraindicada en un refugio habilitado para la tranquilidad y el silencio.

En otros casos el análisis de las medidas urbanísticas pueden ser de muy largo alcance. Por ejemplo la elección de un tipo de árbol para dar sombra y cobijo a una calle o avenida tiene sus consecuencias a largo plazo. ¿Quién podía pensar, en tiempos de la reina Victoria que la furia implantadora de la variante Platanus hispánicus, el omnipresente «plane tree» pudiera llegar a constituir un serio problema para sus descendientes, casi dos siglos más tarde?

Dentro de la incertidumbre de la longevidad de estos frondosos colosos de más de 30 m, ¿se imaginan el drama para las arcas municipales, al vencerse la ominosa hipoteca de miles de árboles plantados simultáneamente, empezando a morirse casi al mismo tiempo y debiendo ser talados sin demora?

Y qué me dicen de los retos aparentemente insolubles, como descongestionar una arteria comercial como es Oxford Street, donde a pesar de haberse reducido el tráfico rodado prácticamente a taxis y autobuses de dos pisos, la calle se convierte en un río de compacta humanidad, casi intransitable en tiempos de rebajas de sus grandes almacenes.

Estoy seguro de que se harán cargo de mi imperiosa necesidad por viajar pronto otra vez a Londres, para ver cómo han conseguido desatar este nudo gordiano.