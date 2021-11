La Palma: a paso de tortuga

Da cierta lástima el paso de tortuga al que va el Gobierno de Canarias con la creación de un parque de viviendas transitorio para los palmeros afectados por el volcán de Cumbre Vieja. Señores, que en la localidad china de Wuhan, durante el asedio del coronavirus, se construyó en diez días un hospital de 1.000 camas sobre un terreno de 34.000 metros cuadrados. La técnica del prefabricado, donde reina la unión de paneles con tornillos, permite estas proezas junto a una férrea disciplina de trabajo y unos turnos donde la llegada de la noche no es ningún impedimento. A otro ritmo diferente, está en el verano de 2020 la construcción en Madrid del Hospital Isabel Zendal, motivada también por el covid, donde trabajaron 1.350 trabajadores en turnos continuos de 24 horas diarias. Está claro que en La Palma no se hace nada gigantesco, digamos que lo único que hay por ahora en ese sentido son las tremendas coladas de lava. Desconozco quién asesora al Ejecutivo canario en materia de viviendas prefabricadas en madera de pino, modelo refugio de montaña, pero la construcción modular alcanzó su poderosa razón de ser con la vuelta a la vida en Europa después de la II Guerra Mundial, años 60 y 70. Marcados por la celeridad en el cumplimiento del encargo, la facilidad en el ensamblaje y en el traslado del material, son proyectos empleados en el ámbito militar, donde existe ya una larga tradición sobre el particular. ¿Por qué no ha optado en la isla de La Palma por una experiencia de estas características? No tengo ni la menor idea, pero la construcción exprés de inmuebles en formato edificio permitiría una solución transitoria idónea hasta tanto se busca un modelo definitivo de reconstrucción, ya sea en cuanto a diseño como a la elección del emplazamiento. Frente a una catástrofe como la que se vive en La Palma no valen soluciones aplicables a una escala de mero incidente, sino que procede en rigor tomar iniciativas sobrehumanas, quizás no habituales en estos lares. Habrá que consultar a los especialistas en la cuestión, que los hay.