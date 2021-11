La sociedad del vértigo

La historia, y la experiencia, nos muestran que todo cambia, nada permanece y el mundo en que vivimos no es ya en el que nacimos y para el que nos preparamos. Las circunstancias, los valores, las expectativas se transforman, como siempre lo han hecho, a medio y largo plazo. Ahora, lo que caracteriza el presente es el ritmo trepidante con que se suceden los cambios.

La incertidumbre es, ha sido, y será, inevitable en la vida de las personas y en el discurrir de las sociedades de todos los tiempos, lo que no ha impedido a los grupos humanos evolucionar buscando una mayor estabilidad que permitiera ciertas dosis de certidumbre y tranquilidad.

La velocidad de los cambios y la ausencia de periodos estables nos lleva a una sociedad del vértigo que parece más instalada en la mera supervivencia que en la reflexión sobre el sentido y la manera en que vivimos. Esta sociedad, que ahora quiere arrinconar las Humanidades en el sistema educativo parece, a veces, enloquecida por el ruido y la cacofonía.

Algunos ciudadanos, que perciben con angustia la transformación vertiginosa de los mundos conocidos, se atrincheran en el universo de las identidades inamovibles pensando que así podrán escapar a las arenas movedizas de un presente que se les deshace en las manos. Porque si la incertidumbre es inevitable, ciertas dosis de certidumbre son imprescindibles.

Las sociedades han ido decantando a lo largo del tiempo instituciones -no solo administrativas o políticas, sino también, estrictamente sociales- y estas, a su vez, han estructurado y dado solidez a las mismas. Una de las características de las instituciones es una tendencia a la estabilidad que parece ahora chocar con el signo de los tiempos. Pero esa estabilidad propuesta debe ser una que favorezca el libre desarrollo del ser humano y no lo someta al altar de lo colectivo, sea a la nación o cualquier otra idea; el interés general debe incorporar el interés del individuo.

No podemos parar los cambios ni es deseable hacerlo porque muchos aspectos deben y pueden evolucionar a mejor, pero debemos plantearnos de qué forma conjugamos esto con la necesidad de dotar de una cierta previsibilidad a la sociedad. Es cierto que a la naturaleza siempre cambiante de la vida y las circunstancias se le ha unido en estos años el colapso de los paradigmas en que se asentaba la sociedad produciendo una orfandad social y humana que ha desatado la ansiedad de muchas personas.

El malestar social puede empujar a un cambio por el cambio -sin una racionalidad última- que no hace sino acelerar aún más si cabe una trepidante inestabilidad. Ante esta situación se plantean desde ciertas instancias discursos -necesarios por otra parte- que pretenden gestionar la transformación adoptando planteamientos de adaptabilidad a los nuevos imperativos tecnológicos soslayando, al menos globalmente, tomas de posición ética y de justicia del sistema. La sociedad parece participar en una carrera desbocada por no perder el futuro, fragmentando la justicia por colectivos, sin una visón de conjunto y adoptando una retórica -no pocas veces hueca- que pretende cambiar la realidad solo con las palabras.

Cuando asistimos a una reconfiguración del mundo tan radical como la actual debemos gestionar los cambios, como es obvio, de la mejor manera posible, intentando anticiparnos a los mismos, tarea nada fácil en estos tiempos, con horizontes nada despejados. Sin embargo, lo más importante en este proceso es que el cambio debe ser justo, que permita la libertad y la igualdad de los seres humanos, que se sustente en la fraternidad y la cooperación; solo así ganará la legitimidad.