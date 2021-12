Aire fresco en la cima del país

Aquí somos mucho de levantar constelaciones (o proyecciones) a partir de hechos o fenómenos a los que se les atribuye la fuerza de un tsunami, y que luego no dejan de ser cuestiones muy de individualidades. De Inditex dependen miles de empleos y la imagen del país está bastante unida a su estabilidad y beneficios. Pero no nos equivoquemos: Amancio y Marta Ortega, Pablo Isla y García Maceiras no forman parte de la España real, más bien son el espejo en el que a los españoles les encantaría mirarse. El torrente de millones que fluye y refluye en torno a la transmisión de poder del patriarca a la heredera sitúa el asunto en un cielo lejano. No tiene nada que ver con el número de parados que llevamos como mochila, ni con los sueldos, ni con las dificultades para acceder a una vivienda de los jóvenes, ni con el estado mental de la población... Es decir, con bastantes indicadores que hacen de España un país lleno de problemas estructurales. Tanto es así que el propio magnate de Inditex ha donado tecnología médica de vanguardia para taponar los agujeros que no puede sellar el sistema público. No es lo mismo gobernar un estado que una empresa, pero algunos españoles, aturdidos por la bochornosa práctica política, no han dudado en reclamar que Amancio Ortega explique cómo dirige su empresa y cómo se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Incluso, en tiempos de hundimiento –a punto o en la intervención por la UE con sus hombres de negro– se agitó la bandera de que un independiente como él se pusiese al frente de la economía. Imaginería aparte, lo suyo sería que el emporio textil ilustrase a los legos sobre la captación de la bonanza económica y su realce en las cuentas. La firma debe al consumo nacional su despegue inicial, por lo que sería más que justo por su parte compensar a la sociedad, empresarios y políticos con sus conocimientos. Según los entendidos, inditexólogos, la llegada de la hija a la cima desde las tiendas y los talleres permitirá a la ciencia económica husmear más en sus exitosa interoridad.