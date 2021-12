Escribía La Rochefoucauld en una de sus máximas que «en la adversidad de nuestros mejores amigos encontramos a menudo algo que no nos desagrada del todo».

No sé yo si con tan perversa intención pero el caso es que el otro día unos buenos amigos me preguntaron si en todos estos años en Canarias no me había visto involucrado en alguna aventura empresarial con calamitoso desenlace. Como no estoy yo por la labor de flagelarme en plan masoquista, me limité a citarles tres casos, en mis primeros años en las islas, en las décadas de los 70 y 80 pero que no me afectaron a mí sino a empresarios conocidos. Por supuesto con la cautela que me dicta la prudencia y recabando la indulgencia por la simplificación de los datos sepultados en mi memoria al cabo de tanto tiempo.

Un empresario de un puerto canario negoció la venta de una nave frigorífica, cuyo contrato de compraventa se formalizó en un tiempo récord. Cuando el vendedor fue a vaciar el conte-nido de la nave pasadas escasas horas tras la firma del acuerdo, se encontró con las puertas cerradas y con flamantes candados. Por una omisión en el contrato no se había especificado con claridad que el acuerdo se refería únicamente a la nave, y no a su contenido. Creo recordar que el frigorífico estaba sólo medio lleno, pero eso no quita que unas 200 toneladas de carne cambiaran inopinadamente de dueño, por una redacción defectuosa del contrato.

En otro ejemplo se vio involucrado un empresario amigo mío, en la adquisición de una churrería, para completar una panoplia de negocios propios, bares, restaurantes y cafeterías. También en esta ocasión resultó ser el comprador el beneficiado por mor de una contabilidad mal llevada. En este ejemplo el vendedor gestionaba varios negocios, cuyo balance global era muy deficitario, por lo que accedió a vender su churrería, sin comprender que era la buena marcha de ésta la que mantenía a flote a los demás. Y me perdonarán si no me resisto a proclamar que los productos del establecimiento siguieron vendiéndose como churros.

El tercer ejemplo es más sofisticado: en la isla más occidental del Archipiélago se procedió a licitar en subasta pública una gran extensión de terreno en su parte sur, de gran potencial turístico. Aunque el importe de salida por metro cuadrado era bastante razonable, dada la inmensa superficie tampoco estaba dentro de mis posibilidades. Pero sí dentro de las de un interesado de otra isla, que se tomó incluso la molestia de navegar y desembarcar subrepticiamente, sin arribar como era de esperar al puerto operativo (todavía no estaba abierto el aeropuerto) eludiendo así la vigilancia de uno de los licitadores más interesados, casualmente el mayor terrateniente local. Así pudo entregar la plica pocos minutos antes de cerrarse el plazo, y hacerse con los terrenos, consciente de que la competencia difícilmente podría comprometerse a cumplir uno de los requisitos más costosos del pliego de condiciones: la obligatoriedad de urbanizar los solares adquiridos.

Porque los otros candidatos no habían advertido que si bien era preceptivo urbanizar los terrenos de marras, en las especificaciones se había omitido poner un plazo a dicha obligación. Con lo cual todavía hoy no se ha urbanizado la zona, si bien el valor de la propiedad se ha multiplicado por un guarismo indecente.