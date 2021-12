El populismo pandémico

La nueva variante sudafricana del covid ha alcanzado Europa. No hay manera de describirla sin referirse a mutaciones jamás vistas y a índices altos de contagio. Bélgica confirmaba el primer caso de una mujer joven y adulta sin vacunar que se habría infectado después de viajar a Egipto a través de Turquía. ¿La lección hay que extraerla de que la víctima no estuviese vacunada o del simple hecho de viajar al Oriente? Habría que preguntarle a Abascal exponiéndose a que no conteste puesto que se trata de un asunto que afecta, según él, a la intimidad de las personas. El líder de Vox, parece ser, no quiere adoctrinar ni pronunciarse sobre las vacunas. Es tan tolerante con el negacionismo como aparenta ser intolerante en otros ámbitos de la contienda política y de la vida, donde sí se muestra partidario del dogma.

No pretendo que nadie me considere ambivalente a la hora de juzgar a Vox, un partido que en ocasiones siento es injustamente calificado de extremista por quienes en la izquierda militan también en un extremo o por los que no tienen inconveniente en pactar presupuestos y gobiernos con los herederos de ETA o los separatistas que persiguen la ruptura de este país. Vox es un partido populista y nacionalista; sin necesidad de ninguna etiqueta complementaria, para mí ya es suficiente. No hacen falta otras credenciales para rechazar su planteamiento general de la política, aunque pueda compartir la teoría jacobina en estos momentos ya algo utópica del centralismo. Del populismo le vienen a Vox la mayoría de sus estrategias oportunistas para pescar en río revuelto. Esta del absentismo de las vacunaciones y la idea de propagar el mensaje de que la exigencia de un pasaporte covid parece sacada de la Alemania nazi sitúa al partido de Abascal en las cloacas de cualquier pensamiento. Es como si no se hubiera enterado de que sufrimos la mayor crisis de la salud pública de nuestra historia.