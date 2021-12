Encuestas y euromillón

No habrá adelanto electoral si es que eso interesa a alguien fuera del amormante ecosistema de partidos y los medios de comunicación. No lo habrá porque a ningún gobernante le interesa correr riesgos y porque la oposición carece de fuerza parlamentaria para presionar y arrinconar al Gobierno. No les interesa. Y creer ahora en las encuestas es una superstición con nulo recorrido pragmático. Puede ocurrir casi cualquier cosa pero, en Canarias, lo más probable es que ninguno de los dos grandes bloques (centro izquierda e izquierda, encabezado por el PSOE, centro derecha y derecha, con CC como fuerza más votada) alcance los 36 diputados. Quedaría entonces por saber que haría Casimiro Curbelo –que ya sueña con incorporar a sus huestes a los herreños escindidos de AHI y conseguir cuatro escaños– y Vox –sería muy raro que no cosecharan, como mínimo, cuatro o cinco diputados cara al sol–. La única forma para conseguir deshacerse del casimirismo, la ultraderecha y otros peligrosos animales de compañía sería un Gobierno del PSOE y Coalición o viceversa. Una fórmula interesante si no se tratara únicamente de compartir la mesa del poder con las pistolas engatilladas bajo los manteles, sino de un esfuerzo por consensuar las reformas que urgen a Canarias entre los dos partidos que articulan políticamente el país. Un gobierno de muy amplia mayoría para los años de transición –política, económica, social y medioambientalmente– en que las Islas se juegan o caer en el plano inclinado de un balneario más o menos decadente o construirse como una comunidad con identidad propia y abierta, con un autogobierno eficaz y respetado, y con capacidades para desplegar energías y talentos creativos que permitan un crecimiento sostenible y unos servicios sociales potentes, pero correctamente dimensionados.

Uno de los rasgos más curiosos de prospectivas y sondeos es que en ningún caso se contempla el escenario de que se apruebe una ley electoral antes de final de la presente legislatura. Tal cosa no ocurrirá, de nuevo, porque a nadie le interesa abrir semejante melón, que más parece una granada explosiva. Una cosa es bajar los topes regionales e insulares razonablemente y crear una lista regional –al final los partidos institucionales comprendieron que el impacto de estos cambios era limitado en el resultado final– y otros irritar, por ejemplo, a los intereses isleños de cada partido, que son muy potentes, especialmente en el caso de CC y el PSOE, por no hablar de la ASG de Curbelo, enemiga declarada de cualquier cambio. No habrá ley electoral y menos aun una ley electoral empecinada en corregir la sobrerrepresentación de las islas no capitalinas. De facto, ya se ha incumplido con el Estatuto de Autonomía, que establecía que en el plazo de tres años, desde su publicación en el BOE, debería promulgarse una nueva ley electoral. Pero ni siquiera se ha constituido la ponencia de rigor. La ley electoral ni está ni se le espera. El pacto entre el PSOE y CC no les disgusta a algunos socialistas, como no les disgusta a algunos coalicioneros. Pese a las retóricas entrecruzadas, si no cambian sustancialmente la deriva actual, cada vez se van a necesitar más mutuamente. El PSOE, porque puede encontrarse sin suficientes compañeros de viaje, a los que muy probablemente mordisqueará electoralmente; CC, porque una estadía demasiado larga en la oposición puede impulsarla a un movimiento centrífugo de fuerzas reinsularizadas que estarían tentadas en buscar su propia fortuna con los dos, tres o cuatro diputados de los que pudieran disponer para jugar la partida en el ámbito autonómico. Pero, por supuesto, debe insistirse que es más fácil acertar el número del Euromillón que lo que ocurrirá en las urnas en 2023. Dado la evolución de las cosas puede esperarse hasta un apocalipsis zombi, en cuyo caso está claro que el presidente del Gobierno sería Manuel Domínguez.