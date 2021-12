Ya nada está lejos aunque cada vez estemos más alejados

La sensación de la distancia ha cambiado. La conexiones, tanto por los transportes o por internet, han hecho al mundo más pequeño… ya nada está lejos. Los mundos antes distantes y exóticos por descubrir ya no están a muchos kilómetros, están a horas, o, a un click en el ordenador.

En el tiempo de los viajeros, el trayecto era importante porque permitía percibir la distancia, y el esfuerzo por llegar a un destino mucho mayor antes que ahora, que nos situaba en otro escenario distinto a aquél en que desarrollábamos nuestras vidas cotidianas dotaba de un cierto valor iniciático al traslado. El trayecto era la antesala del viaje interior que acompañaba al viajero que se desplazaba.

El viaje tenía para los viajeros un componente de aventura y descubrimiento que el turismo hoy mitiga, si no elimina. Es cierto que antes eran pocos los que se podían permitir viajar, y que el turismo de masas ha, de alguna manera, democratizado los viajes –haciéndolos más asequibles a más personas– aunque, sin lugar a dudas, ha mutado su naturaleza. El romanticismo que impulsaba al viajero al encuentro de nuevas culturas y paisajes es muy difícil hoy en día percibirlo en un chárter o un avión low cost.

A esto se añade que en en esta sociedad audiovisual casi todo lo hemos visto antes de llegar, más que visitar un lugar lo revisitamos. Antiguamente, las imágenes, paisajes y culturas se podían soñar antes de emprender un viaje leyendo sobre esos territorios, pero las lecturas dejaban margen a la imaginación, al descubrimiento, lo audiovisual es más explícito y hace que los viajes, de alguna manera, se deslicen hacia un literal déjà vu.

La pulsión del descubrimiento se atempera y el tiempo para aclimatarnos a nuestro destino –en los viajes cada vez más cortos– se reduce creando una cierta sensación de irrealidad, en el que hemos cambiado el marco pero no hemos aún desconectado de nuestro contexto de origen. El turismo del vértigo crea, pues, una especie de transrealidad, prosaica no poética, que se alimenta también del hecho de que las nuevas tecnologías funcionan como un cordón umbilical que nos une con nuestra cotidianidad. Es muy común recibir llamadas o whatssaps a los que contestamos sin que, incluso, nuestro interlocutor sepa que nos encontramos en el extranjero.

La desconexión de nuestras rutinas deviene cada vez más difícil y el viaje es más un desplazamiento físico que mental. Esa idea de que el viaje iba acompañado de un viaje interior es de otra época; no solo lo dificulta la conexión permanente con nuestro origen, también, lo hace casi imposible el vértigo de los viajes, la rapidez del traslado, su corta duración, y el ritmo acelerado de las visitas, muy a menudo, rodeados de miles de turistas que rompen el ambiente reposado y auténtico de los lugares visitados. Porque lo cierto es que el turismo masivo transforma los ambientes, los degrada y, en algunas ocasiones, les hace parecer más un parque de atracciones para entretener que un lugar para descubrir.

Las mejoras de la conectividad, en todas sus dimensiones han supuesto numerosas ventajas y facilitado el desarrollo de territorios anteriormente aislados. Pero esto, claramente positivo, unido a la rapidez de los procesos y las urgencias de la voluntad en una sociedad del vértigo que todo lo quiere de forma inmediata, ha llevado a perder la autenticidad en los viajes y nos ha alejado de un conocimiento real y transformador de los destinos. Ahora se intenta solventar esta pérdida construyendo un abanico de sensaciones inducidas que doten de mayor emoción a las visitas. Esto no deja de ser la constatación de que ya se ha detectado que los territorios que no hagan soñar y emocionen tendrán más dificultades para continuar atrayendo a los foráneos.

Pero las sensaciones no tienen por qué ser otro producto de consumo, artificiales o construidas para los devoradores compulsivos de productos; pueden ser auténticas, que muestren la cultura del lugar de forma amplia y que construyan un destino que acerque a los que vienen de fuera con los que allí viven. Eso requiere voluntad de descubrir por parte de unos y voluntad de compartir por parte de otros, es, de alguna manera, un encuentro e intercambio; la cultura, que nos singulariza y nos hace distintos, es el camino para que, aunque no estemos lejos, no nos sintamos tan alejados.