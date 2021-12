Hacia una nueva dirección del crecimiento económico en Canarias

Existe una visión compartida sobre la necesidad de que Canarias avance hacia una economía diversificada con actividades productivas más complejas que permitan un crecimiento más sostenible e integrador que genere empleo estable y de calidad. Solo a través de una sociedad más justa y próspera seremos capaces de crear buenas oportunidades para que los que viven aquí puedan alcanzar sus expectativas personales y profesionales. Para ello tenemos que reforzar en primer lugar la estrategia para combatir la desigualdad, que es uno de nuestros principales problemas. Las diferencias en ingresos, de oportunidad o de riqueza impiden a muchos canarios alcanzar su máxima capacidad productiva, lastrando nuestro crecimiento futuro y creando una sociedad que dispondrá de menor inversión pública en detrimento de su productividad en sectores estratégicos como educación, tecnología, nuevas infraestructuras o transporte público. En paralelo, es imprescindible obtener lecciones aprendidas del crecimiento y el desarrollo económico de las Islas y adelantarnos al impacto de las crisis que de forma periódica afectarán nuestro progreso. Los fondos europeos que estamos recibiendo deben destinarse a proyectos tractores que aceleren la transformación económica. No para apuntalar ineficiencias estructurales. No sigamos mirando de lado los elefantes negros.

Modificar cualquier status quo es siempre complicado y forma parte de un proceso gradual. Sin dejar de reconocer el esfuerzo del sector empresarial tradicional de las Islas para pasar de la pobreza de mediados del siglo pasado a la situación actual, debemos ser más ambiciosos. Una economía de ciertas características rentistas como la nuestra también genera empleo y riqueza, pero con el efecto colateral de que atrofia de forma severa al resto de sectores productivos. El turismo es y será una fuente de crecimiento económico de Canarias, y el sector servicios, como ocurre en la mayoría de las economías avanzadas, tendrá un peso fundamental. Pero en el marginado debate sobre nuestro modelo de desarrollo, es tan desacertado sugerir que apostar por la diversificación económica es cuestionar la industria del turismo, como lo es subestimar el papel crucial de otros motores de creación de riqueza apoyados en inversión en ciencia, tecnología e innovación. El turismo y la construcción no son incompatibles con una economía de alto valor añadido. La clave es qué visión de futuro queremos tener a medio y largo plazo sin hacer peligrar los ingresos de miles de trabajadores y empresarios. Por eso hay que precisar las ventajas comparativas de Canarias para crear actividad económica innovadora y reconocer que ese cambio de rumbo necesita más inversión y atención si queremos que ocurra. Ante todo, gobierno y sector privado deben comprometerse con el talento y el conocimiento que existe en las Islas, que es el recurso primordial por el que las economías más avanzadas compiten a nivel global. Hay que cortar la sangría de jóvenes y profesionales que se marchan de la región. Y esto pasa por reducir barreras de entrada a proyectos empresariales innovadores que promuevan una economía más abierta y dinámica y por identificar nichos donde el sector privado identifique y genere las buenas oportunidades para que decidan retornar.

La Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (Emerge) apuesta por la creación de valor a través de actividades de investigación y de innovación. La inversión en I+D incrementa la productividad y nos ayuda a acceder al conocimiento necesario para intervenir sobre los retos económicos, sociales y ecológicos actuales y para alcanzar una recuperación económica sostenible y resiliente. Con el emprendedor tecnológico como agente de cambio, las startups y las empresas de base tecnológica actúan como unidades de transferencia tecnológica apoyándose en financiación pública y capital privado y creando el valor añadido que necesita la economía de Canarias. Para alcanzar una masa crítica importante de emprendedores y startups tecnológicas, los procesos de generación, transferencia y explotación de conocimiento tienen que estar alineados. Con este objetivo, nuestros centros públicos de I+D o universidades deben incrementar su grado de compromiso con la industria para que el conocimiento desarrollado llegue a nuestro sistema económico.

Partiendo de lo anterior, el hecho que la inversión en I+D+ descanse casi en exclusiva en lo público no ayuda. Canarias, en tanto que territorio menos avanzado y alejado geográficamente de los principales motores de crecimiento europeos, tiene limitaciones para absorber de forma eficiente la oferta pública de I+D+i. Ni nos beneficiamos de los efectos de desbordamiento de conocimiento que existen en otros territorios – los costos de transmisión de información no se incrementan con la distancia, pero sí los costos de transmisión de conocimiento– ni la mayoría de nuestras empresas tienen las capacidades internas o los incentivos para hacer investigación y desarrollo tecnológico. La demanda de innovación por parte de nuestro sector privado es marginal. Sin una oferta pública de innovación que encuentre una demanda apropiada de innovación privada – también a través de la modernización y digitalización de la administración– lo único que conseguimos es acentuar el llamado Efecto Mateo, que impide ampliar al conjunto de la sociedad y a los sectores productivos los recursos y las posibilidades actualmente disponibles. Uno de los propósitos de la inversión pública en I+D es apalancar inversión privada. Esto no está sucediendo de forma real y efectiva.

En un contexto más amplio, debemos conseguir que la apuesta por la innovación, la internacionalización y la atracción de inversión forme parte de una estrategia coordinada. Partiendo del anacronismo que supone observar que los dos principales motores económicos regionales –las dos capitales canarias– sigan ausentes de una estrategia por la ciencia y la innovación, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (Aciisi) debe coordinar el diseño y ejecución de una actuación que contemple la conexión entre economía doméstica y nuestras relaciones económicas internacionales a través de una política económica que canalice la rápida convergencia entre economía física y digital. Más que incentivos fiscales, necesarios pero no suficientes, Canarias tiene que ganar influencia y espacios de centralidad en flujos globales de educación, emprendimiento, innovación, ciencia o tecnología. Instrumentos como el REF o la RIC, o el relato perdedor de las RUP, deben actualizarse. El talento o la I+D+i que existe en Canarias no son ultraperiféricos.

La Aciisi está escuchando y atendiendo los intereses y prioridades del conjunto de agentes del sistema de innovación regional. Resultado de lo anterior, sector público y privado coordinados están poniendo la inversión en I+D+i en el centro de la estrategia. Todos debemos dar un paso adelante. La apuesta firme y renovada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, por ser parte central de este proceso constituye un punto de inflexión. La Ulpgc ha definido entre sus principales objetivos la transferencia efectiva y real del conocimiento generado en sus aulas y laboratorios al sector productivo. No deben faltar recursos para apoyar y acompañar esta decisión, que tiene que sumar aliados en las empresas más importantes de las islas, arriesgando, invirtiendo y confiando más si cabe en nuestros estudiantes, investigadores y emprendedores.

En conclusión, ya no vale con presumir de cifras de crecimiento económico. La orientación de ese crecimiento para hacerlo más resiliente, justo y sostenible es ahora lo más determinante. El impacto de la pandemia y la reconstrucción de La Palma son una oportunidad para demostrar que existe esta visión.