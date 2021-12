Desde el año 2004 en el que nacía x6tence hasta el día de hoy, han sido innumerables los clubes de esports que han aparecido y muchos desaparecido, con mayor o menor profesionalización, pero todos con algo en común: competir en videojuegos bajo unas mismas siglas o escudo.

Como afortunado que soy de llevar trabajando 10 años en este sector, mi experiencia siempre había sido del lado organizativo de retransmisiones, competiciones y eventos. Por casualidades de la vida, en 2017 conozco a Pablo Collada, ex-jugador de FIFA finalista de las Finals CUP que organizaba LVP. Compartíamos inquietudes y reflexionando sobre las fortalezas y debilidades del sector llegamos a una conclusión: Los fans de los esports no seguían a un club, seguían a su jugador o youtuber favorito, pero no empatizaban con ningún club al no existir ningún tipo de conexión con el fan o un vínculo suficientemente fuerte. Era necesario crear un club que realmente llegase a los seguidores y les hiciese sentir parte del mismo, sin perder a ese fan después al marchar su jugador o youtuber favorito. Esta idea seguiría tomando forma a fuego lento, pues no ha sido hasta este año finalmente cuando se ha materializado en una realidad a día de hoy, el club de esports de Asturias: Principality.

Aunque los esports como tal existen desde finales de los 90, su popularidad no se ha incrementado hasta hace relativamente pocos años y, sin duda, gracias a la pandemia han conseguido llegar a ser mainstream. Hace tiempo su existencia era meramente competitiva, pero desde hace unos años que la creación de contenidos es un pilar muy importante, incluso a veces hasta llegando a ser la más relevante, convirtiéndose así más una comunidad de fans que un equipo deportivo. Muchos clubes han buscado diferenciarse de alguna manera, por poner ejemplos: en sus inicios Team Queso siendo solo mobile gaming o más recientemente Keres Esports siendo exclusivamente femenino.

Pese a su creciente popularidad, no ha sido hasta principios de 2019 cuando surge la primera asociación de clubes españoles profesionales de esports (ACE), un gran avance ganando peso, reconocimiento y profesionalismo.

Los deportes electrónicos son muy accesibles, ya que para formar un club propiamente dicho basta con tener un logo, con una web y/o redes sociales y una serie de jugadores vinculados ¡y ya estaría! Claro que la cosa se complica muchísimo más si se quiere tener reconocimiento internacional e ingresos para no ser un simple grupo de amigos...

La idea de Principality era sencilla a priori. Basándonos en los clubes deportivos tradicionales íbamos a crear un club desde el arraigo a un lugar que conectase con el fan y a su vez sirviera de altavoz y difusión de dicha región o localidad, sus virtudes, sus empresas, su gastronomía, su gente, sus paisajes… Creo que tuvimos suerte de ser asturianos.

Nuestra región reunía todo lo necesario para poder crear un club que generase todo lo que teníamos en mente. Encajaba como lo hacen Mario y Luigi entrando por las tuberías, a la perfección, sin fisuras. Asturias es una comunidad que genera simpatía a gran número de los españoles de distintos territorios, es una tierra de la que los propios asturianos nos sentimos orgullos de decir que somos de allí y no dudamos en hacerlo.

Es un «meme» que en todo evento deportivo que se precie, en cualquier lugar del mundo, haya una bandera de Asturias. Es una región tecnológicamente con mucho potencial y por si esto fuera poco, además, tiene un problema de localismos (la «guerra» Oviedo y Gijón en política o llevada a lo deportivo Real Oviedo y Real Sporting) y nosotros veníamos a unir a todos en torno a un club, a una identidad por primera vez… en resumen, habíamos detectado debilidades en los esports y con Asturias, el proyecto podría convertirlos en oportunidades.

A pesar de todo, sabíamos que aún no era el momento, que no queríamos ser simplemente un muy buen grupo de amigos y ya, que el mercado necesitaba más tiempo para un proyecto así y que debíamos tener paciencia para lanzarlo. Spoiler: la pandemia y la Covid-19 aceleraron e impulsaron el sector del gaming y los esports que demostraron sus fortalezas ante la situación, era el momento de crear un equipo de personas que pudiese sacar adelante Principality con garantías.

Un año después de juntar ese talento, el 8 de septiembre de 2021 se anunciaba públicamente convirtiéndose en una realidad. Esa fecha no fue algo «random», fue el día de Asturias, todo estaba calculado.

A estas alturas algunos clubes ya han conseguido crear una gran base de fans generando engagement a través de diferentes estrategias de marca y con influencers, pero ninguno a través del modelo de Principality: desde Asturias para el mundo.

En estos 3 meses de vida el proyecto va dando pasos pequeños, pero firmes. Cuenta con 6 creadores de contenido y jugadores profesionales en distintas secciones. Además, estamos en competiciones de simracing, Fall Guys o participando en la eLaLiga entre otras, y los objetivos para 2022 son hacer énfasis en el entretenimiento y en la línea de ropa lifestyle. El próximo 18 y 19 de diciembre estaremos en Gamergy, la feria más importante a nivel nacional de esports que tendrá lugar en el IFEMA Madrid, os invito a saludarnos en nuestro stand de Principality.