La mala salud mental

Me abruma que tanta gente sepa los motivos que llevaron a la actriz Verónica Forqué al suicidio. Yo no tengo ni idea. Reconstruir una vida –más aún: las razones de darse muerte – con cuatro datos biográficos es una exhibición de estupidez. Por supuesto el tabú contra el suicidio ha saltado de inmediato, enmascarado por una hermosa demanda de recursos para la salud mental. El suicidio causa un vago horror sagrado en la cultura judeocristiana, igual que la locura –o si se quiere los trastornos de la salud mental – es por aquí objeto secular de mofa, befa y estigmatización. Es una cultura en la que, en efecto, la vida no se entiende como propia, sino al servicio de un orden ajeno y superior. Uno no es dueño de su propia vida – que es de Dios, de una comunidad de creyentes, de los que nos aman o dependen de nuestro amor – y por tanto no es dueño de su propia muerte. Si te matas practicas una agresión intolerable a la sociedad. El suicida interpela directamente a cada uno de nosotros. Su decisión nos acojona en lo más íntimo porque es una respuesta cortante a la pregunta que nos hacemos todos desde siempre: si esto vale la pena. Pues ahí tienes una opinión concluyente facilitada gracias a una cuerda, un frasco de barbitúricos o una escopeta de caza. No.

Convendría desligar –aunque sea metodológicamente – el acto del suicidio de la urgencia de tomarse en serio la salud mental y su lugar en la cartera de servicios del sistema público de salud en España y en Canarias. En la primavera de 2019 el apocalíptico gobierno presidido por Fernando Clavijo – sin duda bajo una inspiración diabólica -- aprobó un Plan de Salud Mental en Canarias que debería prolongarse durante los siguientes cuatro años, con una dotación inicial -- aunque revisable -- de más de quince millones de euros entre recursos humanos, formación, infraestructura y equipamiento. Los análisis, objetivos y mecanismos de evaluación del plan se desarrollaban en un amplio documento que todavía puede consultarse en red y del que me temo que nunca más se supo. Pueden encontrarse datos y estadísticas clínicas muy interesantes, por ejemplo, que un 10% de los adolescentes de 16 años habían pensado alguna vez en el suicidio, cuatro puntos porcentuales más que la media española (porcentaje de una encuesta de 2016). Es obvio que esta larga y ruinosa pandemia ha tenido un impacto terrible en la salud mental de la gente como no se cansa de repetir, entre otros agentes sociales y profesionales, la Federación de Salud Mental de Canarias, y que son aquellos con peor situación económica los que se ven más afectados. Durante el confinamiento más de la mitad de los isleños se declaraban incapaces de controlar la preocupación por la situación desatada y casi un tercio sufrieron ataques de pánico. Fueron miles los canarios que perdieron sus empleos en las largas semanas de confinamiento y en los tres o cuatro meses siguientes. La devastación ha sido profunda y ha estado atravesada por las diferencias económicas – solo un 17% de la clase media alta han admitido sentirse deprimidos o muy entristecidos durante lo más duro de la pandemia – y de género – las mujeres han pagado un precio laboral y psicológico más elevado que los hombres. En Canarias solo pueden contarse 6 psicólogos por cada 100.000 personas según datos de principios de 2020. Los profesionales, antes del estallido de la pandemia de la covid, exigían triplicar como mínimo el porcentaje. En septiembre pasado el Servicio Canario de Salud comunicó que eran 5.780 los pacientes en lista de espera de consulta en las Unidades de Salud Mental Comunitaria. La respuesta del actual Ejecutivo no ha sido precisamente resolutiva ni brillante. En el discurso gubernamental se ha llegado ya a rizar el rizo: es la pandemia lo que impide combatir los efectos destructivos de la pandemia. Es más sencillo festejar la limosna institucionalizada que planificar con objetivos, programas y dotación financiera la potenciación de la atención psicológica y psiquiátrica en la salud pública canaria.