Se va el volcán, se va el volcán, se va por la barranquera…

...Pero se queda la pandemia, la catástrofe humana más grande que ha sufrido Europa desde la II Guerra Mundial, y la mayor tragedia sanitaria desde la gripe del 14, nacida en Kansas (USA) pero llamada ‘española’ porque España era un país neutral y la prensa no estaba censurada. Los contagiados y los muertos eran secreto de Estado. El enemigo no podía enterare para que no atacara por los flancos más debilitados. Así que como la prensa española informaba puntualmente de aquella ‘peste’, pues a los americanos les convino el equívoco. Es un efecto colateral de la transparencia. Un precio que hay que pagar.

A pesar del tremendismo de una oposición que le niega al gobierno hasta la vigencia de la ley de la gravedad, y así les va, por ahí fuera ponen a España como ejemplo de vacunación, a la cabeza de Europa con Portugal, y de gestión de la crisis. Virólogos nórdicos y centroeuropeos destacan la dureza del primer confinamiento como uno de los factores determinantes para el fracaso de los negacionistas y de los alborotadores del ‘pollo’ frito. «La gente se vacuna para evitar otro encierro masivo…» decía un virólogo alemán. Y eso que en aquél momento inicial, antes del ‘estado de alarma’, tanto la derecha como las asociaciones empresariales criticaron con carácter preventivo las medidas tomadas por el gobierno, que consideraron «alarmistas» y perjudiciales para la economía y el tintineo en sus bolsillos. También el Archipiélago ha sabido reaccionar, a pesar de la insularidad, la ultraperificidad y de la cantidad de debilidades sistémicas. Y anémicas. La pandemia ha puesto de relieve que la política canaria tenía mucho papel celofán. Había una tienda en la zona Triana especializada en envolver regalos modestos, ‘apañaditos’, dentro de cajas de buen tamaño envueltas en vistosos papeles de regalo con lazos de poliéster rojo. Daban el pego, totalmente. Pues estas Islas eran gobernadas por expertos en vender gato por liebre, eso sí, endémicas. Y la dureza de la covid ha puesto de relieve la verdad oculta, a pesar de que una gestión eficaz, pero a veces contradictoria para compaginar la economía turística, y su efecto en cascada, con la salud. Pero ahí, en esa apariencia de normalidad, interviene un caso de libro de la ‘teoría del caos’: el relajo de las medidas lleva al relajo de las costumbres y al olvido de que las vacunas no son un búnker que nos aísle del contagio. Limitan sus efectos, ciertamente, pero hay una ecuación que no cambia: a más contagiados, más UCI y más fallecimientos. La proporción es infinitamente menor en los vacunados, pero la alegría de las fiestas lleva a olvidar las medidas de seguridad: distancia, mascarillas, espacios bien ventilados… Y a asumir que ya nada volverá a ser exactamente’ igual que antes. Durante un tiempo largo el virus estaré yendo y viniendo, como la gripe estacional. Pero cuanto antes hay que hacer un examen de situación global: ver todo lo que ha fallado, hacer un inventario de necesidades, y elaborar un plan estratégico que aborde todos los frentes, desde la maltratadas salud pública y medicina preventiva, hasta la situación hospitalaria, el papel de los centros de salud, que han sido ninguneados insensatamente durante muchos años, la atención a los crónicos y a los dependientes, la educativa (los métodos y los centros tendrán que ser diferentes, adaptados a las nuevas realidades), el urbanismo… Todo eso le tocará a Ángel Víctor Torres, porque son asuntos que no pueden esperar. Es una herencia que hay que sanear y son cuestiones que no pueden convertirse en pelotas de ping-pong. Pero la frivolidad y el ‘brote pronto’ parecen un endemismo imposible de erradicar en estos tiempos confusos de papagüevos y mentira desenfadada. La temeridad ha calado hasta tal punto que es casi tan imposible de erradicar como la culebra californiana o el pajuyo ‘rabo de gato’ que nos ha llegado del Sahara con el siroco y que tapiza huertas, arcenes y riscos… Bastó que Ángel Víctor Torres declarara que había indicios científicos de que la erupción del volcán palmero podría terminar antes de final de año para que enseguida surgieran los tertuliantes y enterados de la ‘caja del agua’ que lo más suave que le decían era que no había entendido a los científicos, y que, como decía Luis Hernández cuando le preguntaban por los líos de la UCD «lo más seguro es que cualquiera sabe». Pero es que igual que no todos periodistas ven de la misma forma una noticia, y que no todos los médicos interpretan igual los síntomas de un paciente; y no todos los arquitectos piensan lo mismo sobre un solar vacío…no todos los científicos coinciden al cien por cien, y más en asuntos subterráneos situados a cientos de kilómetros de profundidad y con casi infinitas variables. Ya empezó la cuenta atrás para final de año, y Cumbre Vieja sigue en silencio. Hay gases residuales, claro, y puede haber algún estertor de moribundo, pero en Todoque, Tajuya, Cabeza de Vaca, toda esa enorme zona azotada por la lava, la ceniza, los temblores… renace la esperanza. Ahora, pronto, comienza la auténtica fase de reconstrucción, mientras los gobiernos central y canario ajustan las ayudas a las necesidades. La tranquilidad disparará, en plena crisis económica por la covid19, la necesidad de la seguridad en el futuro, y habrá prisa por olvidar lo pasado, con las ayudas cobradas, con nuevas casas, nuevos trabajos, nuevas fincas, nuevos caminos, nuevas carreteras, un urbanismo ‘a la carta’, al gusto de todos… Situación propicia también para la demagogia, los celos, la pugna de partidos y el populismo, y más cuando estamos en días de magia: la magia de la navidad, la magia de Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente – emérito aparte- …y el misterio que ya no es tal de la estrella fugaz sobre Belén: en realidad era el cometa ‘Halley’ en uno de sus paseos cerca de la Tierra. Yo sacaría a pasear en procesión a los enanos y su baile.