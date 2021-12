No hay otro motivo de conversación

Las más de diez conversaciones que mantuve por el móvil en la víspera navideña no lograron despegarse del monotema de la pandemia. Curiosamente emisor y receptor, y viceversa, trataron de manera infructuosa de hablar de asuntos menos graves y frívolos, pero por desgracia se repetía una y otra vez la machacona letanía. Los esfuerzos personales para rodear el espinoso asunto y salir del majadero bucle no surtieron efecto. Incluso, en algunos casos una de las partes se enojaba por el hecho de que la conversación siempre acababa en el mismo punto, pero el enfadado, lejos de alejarse del trasfondo, retornaba siempre a él para asombro de su interlocutor. Podías empezar con la necesidad de encontrar un buen pintor de brocha gorda para un color relajante en las habitaciones; sin embargo, al minuto, ya estabas de nuevo situado en algún tema colateral al ómicron, imaginando, por ejemplo, la existencia de una estancia muy ventilada, con las cortinas al aire, donde el bicho salía espantado por las ráfagas de aire. En otra llamada, el promotor de la misma me advirtió desde el principio que no quería hablar de «todo lo que pasaba». Le contesté que estaba a su disposición, que si lo deseaba intercambiábamos impresiones sobre la marca de una lata de callos que acababa de salir al mercado gourmet. El tema se encontraba muy lejos del foco, pero así y todo el sujeto entró en una tristeza enorme al echar de menos las reuniones con los amigos en torno a un buen plato de comida. Sólo lo pude sacar de ahí con más madera de lo mismo: la obligatoriedad de las mascarillas, la tercera vacuna, el PCR, el test, la garganta seca, el moquillo colgante o el dolor de cabeza... Todo ello resultó ser una especie de tableta de anfetaminas que lo llevó a un estado de euforia preinfarto. A la vez que hablaba de manera desbordada apoyé el móvil en el muslo y pensé seriamente en la imposibilidad de crear otra conversación, otro motivo de comunicación con los otros fuera de la ingesta diaria de la rutina pandémica. ¿Hay ahora otro motivo diferente para intercambiar palabras?