Los árboles que dejan ver el bosque

En ciertas circunstancias, la concentración de la atención en los detalles evidentes de un asunto, o, de un problema concreto que tenemos ante nosotros, nos puede conducir a distraernos a la hora de comprender el trasfondo de este en toda su dimensión. Esto en nuestra país se contiene en la frase proverbial: «los árboles no dejan ver el bosque».

Pero si nos encontramos-como ocurre actualmente- en un tiempo brumoso que desdibuja los contornos de la realidad-el bosque- y la hacen difícilmente comprensible, los árboles se pueden convertir en nuestros aliados para descifrar el mundo en que vivimos. Los detalles podrían ser síntomas que arrojen luz sobre los procesos que estamos viviendo y nos ayuden a enfrentarnos a ellos con valentía y esperanza.

En sus dos acepciones, síntoma, puede ser o manifestación reveladora de una enfermedad o señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Pues bien, existen numerosos indicios que nos pueden llevar a la conclusión que nuestra sociedad no goza de plena salud y necesita tratamientos adecuados para recuperarse.

Es imposible aproximarnos de manera exhaustiva a todos los síntomas que parece expulsar el volcán de una realidad en plena erupción. Por lo tanto, quisiera solo mencionar, de manera somera, alguno de ellos, que al ser estructurante tiene un efecto amplio sobre las soluciones a plantear: el desapego a la democracia.

La forma en que las sociedades configuran sus órganos de poder crea un marco que condiciona sus desarrollos posteriores; las políticas concretas para gestionar los asuntos comunes están claramente influenciados por la forma en que se generan y su legitimidad están determinadas por ese proceso. En nuestro país optamos por la democracia, con todas sus imperfecciones, que las tiene, para elegir a nuestros gobernantes y las políticas por ellos propuestas.

La democracia presupone la idea de que una ciudadanía activa participa en la configuración de la voluntad general. En este sistema el individuo no es anulado en el proceso de la toma de decisiones se le incorpora en la arquitectura del interés general. Si bien se usa la regla de las mayorías esta no implica la desaparición de las minorías, porque entre otros efectos positivos, se busca preservar los derechos individuales de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

Pero la forma democrática de elegir a nuestros gobernantes no nos convierte, ni a nosotros ni a ellos, en omnipotentes. El ejercicio del poder está muy condicionado por circunstancias de diversa índole…poderes económicos que ejercen su influencia, dinámicas geopolíticas, contextos económicos y naturales, etc.

El hecho de que el poder democrático no sea ilimitado no resta valor o legitimidad al mismo. Reconocer que todo no se puede hacer- al margen del deseo de los ciudadanos- no resta valor a la Democracia, la hace más humilde, si me permiten; además, aunque rebaje las expectativas maximalistas, sigue siendo la forma más avanzada y justa de integrar la voluntad individual en la voluntad general.

Pues bien, a pesar de todo lo dicho, actualmente, asistimos, en buena parte del mundo democrático, al descrédito de esa forma de gobierno. Al desconcierto que produce el hecho de que los gobernantes no parecen tener muy claro hacia donde nos dirigimos, se une el hecho de que la autonomía nacional- la soberanía- está tan condicionada por factores externos que limitan el margen de maniobra de los gobiernos nacionales.

Algunos ciudadanos podrían llegar a la conclusión errónea de que el sistema democrático es inútil para gestionar adecuadamente las sociedades complejas en que vivimos. Sin embargo, la evidencia nos dice que no existe ninguna alternativa mejor, a pesar de sus defectos. La democracia sigue siendo el sistema que más y mejor contribuyen a la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Además, la riqueza y variedad de respuestas que aporta la democracia hace a las sociedades más innovadoras, flexibles e inclusivas y favorecen su adaptabilidad a los cambios.

Ante los síntomas que muestran un decaimiento en el apoyo a la democracia, solo cabe analizar sus causas e intentar perfeccionar su funcionamiento. Estamos a tiempo de trabajar sobre este desapego que nos anticipa- aún entre la bruma- un bosque totalitario…que el árbol nos deje ver el bosque.