El meteorito del filme Don’t Look Up - una buena película que quizás no entiendan cinematográficamente ni admiradores ni detractores—puede ser metáfora de cualquier cosa, no solo del cambio climático. La reacción del público –por no hablar de las élites – no se explica, incluso en el discurso del relato, únicamente por su desinformación, su manipulación, su ignorancia. Es también cansancio. El infinito y bien coreografíado cansancio de las sociedades occidentales, que llevan ya un siglo soñando con su decadencia y su caída y que en las últimas décadas – basta recordar las películas de los últimos veinte años – siente una indisimulable fascinación por su propia destrucción. Don’t Look Up no es un filme de catástrofes. Las películas de catástrofes tuvieron su auge en los años sesenta y setenta –aunque de vez en cuando alguna salta a la pantalla --. Es, como Impacto profundo, Armageddon, 2012 o Cloverfield una película sobre el fin de todo (título de otra peli del subgénero producida en 2018), pero lo realmente interesante del punto de vista de Adan MacKay es el hartazgo. Cuando en la ciencia ficción tradicional (por ejemplo, en Cuando los mundos chocan de 1951) nos caía encima un cometa u otro planeta todo era intenso, heroico, conflictual. Ahora no. Ahora hasta el apocalipsis se ha vuelto cínico. En el fondo los conspiracionistas del cometa de MacKay no es que no crean que exista un cometa que destruirá la Tierra. Es que se toman como un derecho inclaudicable tomarlo como una ficción. Lo que quieren es que los dejen en paz.

El fin del mundo como solución a todos los problemas. La gente ha perdido viejas convicciones. Por ejemplo, que las cosas se podían cambiar. Hace muchos años los comunistas se reían de los socialdemocrátas porque el capitalismo monopolista solo les permitía «cambiar algunos muebles de sitio y quizás el color de las cortinas». Eran buenos tiempos. Ahora no se pueden mover los muebles de sitio y debes aprender que la cortina azul en realidad es verde. Como con la supuesta reforma laboral de la reforma laboral del PP. Mantiene intactos todos los mecanismos de flexibilidad a favor de los empresarios y solo en esos márgenes mejora relativamente algunas disposiciones a favor de los trabajadoras. No es una reforma cosmética, pero está muy lejos de suponer «un cambio de paradigma en las relaciones entre empresarios y trabajadores», una falsedad tan pomposa como ridícula de la ministra Yolanda Díaz. Si ni quiera puede reformar una ley laboral y su entorno normativo, después de denunciarla como una monstruosidad y prometer insistentemente su derogación, ¿para qué sirve la izquierda en el poder? Es una pregunta que cada vez se harán más ciudadanos aunque el gasto en propaganda sea ya estrambótico. Lo mismo ocurre con causas como el cambio climático o con la gestión política de una pandemia que sigue matando y amenaza con colapsar en las próximas semanas los servicios de atención primaria mientras el Gobierno solo agita mascarillas, repite estupideces, insiste en responsabilizar a las comunidades autonómicas, reconoce incluso al virus como un motor de transformación social. ¿Para qué diablos sirve un Gobierno que se contradice casi sistemáticamente? ¿Un Gobierno prohíbe concentraciones públicas e impone la puñetera mascarilla pero que permites multitudes en los centros comerciales – ayer no cabía un alfiler en ninguno – y abre las puertas a los estadios de fútbol, porque nadie está dispuesto a retrasar tres o cuatro semanas un estúpido partido entre los equipos de ambas provincias? ¿Para qué consigo una licenciatura universitaria si no obtendré empleo? ¿Para qué trabajar doce horas diarias si apenas consigo pagar el alquiler o una hipoteca que me joderá los próximos veinte años? ¿Cómo tener hijos si no podrás alimentarlos y educarlos correctamente? Ningún cometa impide esos logros ni el cumplimiento de cualquier modelo ético de vida buena y digna. En el fondo los negacionistas de Don´t Look Up tienen razón: el fin del mundo, bah, es lo de menos.