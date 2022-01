Hora de volver

En la vida hay capítulos que quedan inconclusos, etapas que, aparentemente, quedaron atrás, pero que no tuvieron el colofón deseado, o quedaron cosas por hacer. Es el caso de mi vida política, y, tras mucho meditarlo y consultarlo con quienes compartían esta inquietud, he decidido dar recorrido a mi vocación de servicio público y volver de modo activo a la política. Cuatro años fuera de escena han sido suficientes para madurar esta decisión e ilusionarme con un proyecto que pondrá al municipio de Ingenio donde le corresponde.

Después de 16 años en política, consideré que debía irme, lo hice sin ruido, y preferí no argumentarlo, quizás por Quijote, quizás porque no quería generar conflicto alguno. Del mismo modo que, en aquel entonces, la formación en la que militaba me hizo despreciar la política, hoy hay un partido que me ha hecho volver a soñar con todo lo que puedo hacer por mis conciudadanos, un partido donde no hay miedo al talento ni estrategias encaminadas a evitar que las personas valiosas hagan sombra a quienes nadan en la mediocridad.

Soy consciente también de que se abre la veda para quienes anidan en la crítica feroz, y cuyos artificios buscarán el menoscabo de esta ilusión, pero no forman parte de mis preocupaciones, que no son otras que las de trabajar por Ingenio y por Gran Canaria, con el respeto que merecen sus ciudadanos. Me siento muy orgulloso de haber sido Director Territorial de Educación para la provincia de Las Palmas durante cuatro años, y aún más de haber sido alcalde del pueblo que me vio nacer, Ingenio. En ambos cargos, siempre di lo mejor de mí, que no es más que trabajar y defender ‘lo público’ por encima de todo. Demostré que con gestión se puede llegar a conseguir buenos resultados, y recuerdo con gran satisfacción como, en cuatro años, acabé con la deuda municipal distribuida en seis créditos hipotecarios que asfixiaban las cuentas municipales. No creo que ningún otro alcalde pueda presumir de un logro así.

Regreso para volver a ser alcalde de mi pueblo. Vuelvo a la política de la mano de un movimiento social importante en Gran Canaria y para Gran Canaria. Vuelvo a la política de la mano de muchos amigos y amigas que queremos sacar a Gran Canaria del letargo en el que vive desde hace muchos años. Vuelvo a la política de la mano de Unidos por Gran Canaria. Una alternativa política diferente e ilusionante, creada para devolver a nuestra isla la importancia que tiene.

Ahora me encuentro donde precisamente quiero estar, porque soy de esos soñadores que cree que otro tipo de política es posible, y así lo he demostrado siempre, por eso nunca he sido tan ‘políticamente correcto’. Desde la oposición o el gobierno se ostenta siempre el magnífico honor de representar a las personas que te dan su apoyo. Es hora ya de que Gran Canaria despierte y de que este movimiento social ilusione a una isla que se merece lo que en derecho le corresponde, sin quitar nada a nadie.

Muchas gracias a los que siempre han estado, y a los que estuvieron y ya no están, de corazón. No guardo rencor en mi interior, solo ilusión y ganas de hacer las cosas bien, de ilusionar, de demostrar que las cosas pueden cambiar si nos lo proponemos, de trabajar por Ingenio y por Gran Canaria.