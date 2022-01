Trata de migrantes en la ‘guerra silenciosa’

Que este iba a ser el siglo de las grandes migraciones ya se sabía a finales del XX. El secretario general de la OTAN y luego ‘mister PESC’ en la Unión Europea lo dijo sin tapujos. O el norte rico ayuda al sur pobre o no habrá muro lo suficientemente alto para contener los flujos humanos del sur hacia el norte. Era como la imagen de la pescadilla que se muerde la cola.

La UE no solo tiene unas leyes que la obligan al humanitarismo sino que es uno de los líderes indiscutibles en la ayuda al desarrollo. También en la promoción de gobiernos democráticos y en la colaboración con estados amenazados por el yihadismo o corroídos por el narcotráfico. Pero los motivos de la ‘gran fuga africana’ ya no son exactamente lo que eran. Ha entrado en juego una nueva variable y es la utilización de las personas como arma de presión política.

Como decía Sun Tze en su ‘best seller’ que ha durado dos milenos ‘El arte de la guerra’, libro de consulta obligada incluso en las actuales academias militares y servicios de inteligencia de todo el mundo: «Los colores primarios son sólo cinco, pero sus combinaciones son tan infinitas que no podemos verlas todas». Van, sin embargo, apareciendo poco a poco.

Aunque durante muchos años se pudo constatar que en cada controversia diplomática o económica entre España y Marruecos – el discurso del victimismo es un elixir nacionalista sin fecha de caducidad como prueba la tinta de calamar de las profundidades abisales de la historia del mexicano López Obrador- aumentaba de golpe y porrazo la llegada de pateras a Canarias, o el asalto a las fronteras de Ceuta y Melilla--- fue a mediados de mayo de 2021 cuando se confirmó la teoría: tres mil inmigrantes, entre ellos cientos de niños o jóvenes cruzaron la aduana.

Las imágenes probaron que el episodio no solo fue consentido sino auspiciado por la Gendarmería. O sea, por el gobierno y, como el gobierno no mueve ficha en este tema, por el Rey Mohamed VI. Fue una respuesta clarísima a la actitud española de no seguir la ‘doctrina Trump’ sobre el Sahara Occidental sino de mantener la primacía de la ONU en la cuestión y la unidad en política exterior de la Unión Europea. Además, su Alto Representante, el jefe de la diplomacia de Bruselas, es el español Josep Borrell.

‘Palacio’ había dado un paso decisivo en la configuración de lo que, de una manera general, se ha dado en llamar ‘guerra híbrida’ (me gusta más ‘guerra invisible’), que complementa, por así decirlo, el concepto de guerra asimétrica – un ejército regular contra grupos yihadistas o mercenarios-. La ‘trata’ de seres humanos ‘captados’ en las redes de traficantes por el presidente de Bielorrusia, el dictador Lukasenko, con el apoyo descarado de Putin, ha aumentado hasta extremos críticos la inestabilidad en el este de la UE, y en especial sobre los países bálticos y Polonia.

‘Y lo que te rondaré morena’, porque el ataque en fascículos de Rusia a Ucrania, con la apropiación ‘manu militari’ de Crimea y la infiltración en las dos provincias ‘prorrusas’ revelan que las migraciones ya han dejado de ser solamente por hambre y miseria o por refugio. Han pasado a ser parte de una táctica que pretende conseguir el éxito militar pero sin militares, con la ayuda en tenaza de la cíber desinformación, el cíber terrorismo, el ciber acoso a los regímenes democráticos con bulos orquestados para un fin determinado, como podría ser la elección de un personaje disruptivo, tramposo, sin principios morales y de un golpismo primario e innato, como Donald Trump, que sin duda ha causado un daño enorme a la columna vertebral y a la espiritual de la democracia USA.

Ha quedado claro en Europa, además, que cada nueva oleada migratoria empuja a las anteriores. La confluencia de varias, procedentes de distintas áreas geográficas, quiebra la unidad social. Eufemismos y ditirambos no desvirtúan la realidad del auge de la extrema derecha, y de una extrema izquierda que juega a la peligrosa ruleta rusa antisistema.

Mientras el ‘zar’ del Kremlin mueve sus fichas, y convierte en protectorados a Crimea, trata de hacerlo con Ucrania, sigue con Bielorrusia y continua con Kazajistán, la UE asiste como aturdida y temerosa espectadora a la tragedia que va tomando forma. Aunque el miedo haga que los díscolos profesionales (polacos, húngaros, eslovacos y otros timoratos…) se dejen de gaitas.

La miopía, o la ceguera, está afectando de manera especial al Reino Unido. Londres se mantiene en situación de crisis con París. El tolete elitista e ilustrado, y siempre desaforado, que es Boris Johnson le hace el juego a Moscú. El motivo es que en 2021 llegaron a sus costas unos 21.000 inmigrantes irregulares y enseguida se creyeron el ombligo del mundo. En el mismo periodo unos 20.000 llegaron a Canarias, y alrededor de otros 4.000 murieron en el viaje. Gran Bretaña tiene 242.495 kilómetros cuadrados, una población de algo más de 67 millones de ciudadanos súbditos de Su Graciosa Majestad, y una densidad de 275 habitantes por kilómetro cuadrado. Canarias tiene 2.246.370 habitantes, una superficie de 7.493 kilómetros cuadrados, más unos 50 de la lava del volcán palmero que creó una ‘isla baja’ en el mar, y una densidad de 302 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta de España.

Está claro que con la nueva situación, y aunque Gran Bretaña esté fuera de la UE, y esté probando una amarga medicina, Europa va a tener que cambiar su estrategia. En la OTAN y en la UE también estudian a Sun Tze. “Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera”. Esto vale para los ataques y para la respuesta. En mayo la Alianza Atlántica tendrá sin duda este problema como una de las estrellas de su ‘nuevo Concepto Estratégico’ en su cumbre de Madrid.

Este año 2022 no tiene la pinta, por ahora, de ser ni feliz ni próspero.