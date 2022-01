Reyes tecnológicos

Hemos pasado las fiestas navideñas, la entrada al Año Nuevo y cómo no el día de Reyes, el día especial en que niños y adultos han recibido regalos de todo tipo pero en especial los tecnológicos y digitales.

Si la pandemia sigue con vida y fuerza, las soluciones tecnológicas crecen para todos y el gran problema no será comprarla sino saber usarlas correctamente. Hasta antes del día de los regalos, los niños han usado plataformas digitales para enviar sus cartas a los Reyes y algunas cabalgatas aportaron el componente virtual hablando con los Reyes Magos. Existe la App «Reyes Magos en Realidad Aumentada» y en cambio no nos preocupamos cómo usaremos uno de los regalos rey que son los juegos tecnológicos. Según las estadísticas, siete de cada diez menores, de edades comprendidas entre los 8 y 16 años prefieren juguetes tecnológicos donde algunos tienen poco de juguete al usarlo.

Sabemos leer y escribir, pero en la actualidad existe un analfabetismo digital sobre el que se debería reaccionar con una estrategia de alfabetización digital en todos los ámbitos y en especial en la educación. Jugar es parte de la vida de todos y si usamos tecnologías para ello deberíamos saber cómo usarlas correctamente y que aporte lo más importante: diversión y juego limpio. Jugar con responsabilidad ya que prohibirlos no es la solución.

Los niños volverán a clase y algunos de sus padres trabajarán en remoto pero sus hijos seguirán usando la tecnología y jugando online.

Cuando juegan expresan sus emociones y algunos juegos no se recomiendan según sus edades y sus padres regalan videojuegos y alternativas propias del gaming sin saber que existen las normas PEGI, que recomiendan la edad para jugar con determinados videojuegos y especifican si son educativos, si son violentos, etc. Sus códigos son un sistema europeo de clasificación de juegos que tiene en cuenta las edades y contenidos.

El mundo de los videojuegos y los esports ya es parte de la vida de los jóvenes. Los padres deberían conocer qué hay detrás de ellos, sabiendo sus beneficios como sus problemas, y que en algunos casos generan conductas adictivas como se generan en otros contextos de la vida (cyber bulling, anorexia…). El mal uso de la cultura de las pantallas nos llevará a situaciones como el «vamping», que viene de mezclar las palabras «vampiro» y «texting», y que consiste en ocupar horas de sueño usando los dispositivos electrónicos durante la noche, aunque no es un problema sólo de los niños sino también de algunos padres, donde 6 de cada 10 reconoce que alguna vez han hecho vamping.

Deben conocer que en los juegos de multijugador, los niños y jóvenes pueden comunicarse con sus amigos mientras juegan y por ello es importante saber qué hay detrás de esa comunicación online. En el deporte tradicional vas a ver a jugar a tus hijos en un espacio físico pero es que hoy también juegan en espacios virtuales. Juega con ellos y comparte momentos lúdicos.

Hay que tener claro que el ser entusiasta de un juego no supone perder el control sobre su uso excesivo más allá de la pura diversión. El uso adecuado no debe convertirse en abuso del tipo de juego que altere en comportamientos adictivos e inapropiados como puede ocurrir con el tabaco, el alcohol o la nomofobia, acrónimo de la expresión inglesa «non-mobile-phone» y «phobia», el miedo a permanecer un periodo de tiempo sin el móvil, y que los adultos también deberían dar ejemplo y no siempre criticar a los jóvenes.

Hay que jugar con moderación creando un balance de bienestar entre la vida física y digital. El 2022 será un año de explosión tecnológica donde los videojuegos entrarán en nuevos universos como el Metaverso.

La tecnología también aportará otros entornos que se compran como juguete y no lo son cuando lo usamos en las calles, los patinetes. El patinete eléctrico es uno de los regalos más deseados pero las instrucciones para su uso en la calle se desconocen e incluso hay ciudades que ni las han regulado, generando conflictos sociales y de seguridad. Hay que entender el significado de la micromovilidad de las ciudades.

Será igual el que se compre a un niño o una niña de 10 años, de 11 ó 14, o si no ¿con qué edad no se podrá usar? La educación vial ha evolucionado y su proceso educativo también. Si hay controles de alcoholemia para los conductores de coches también lo habrá para los patinetes. Son uno de los regalos estrella pero también se pueden estrellar usándolos. Hay muchos tipos y variantes como puede ser los hoverboard, las plataformas con dos ruedas o los segway.

La vida urbana ha generado nuevos deportes urbanos como el skate o monopatín que en los pasados Juegos Olímpicos en Tokio ha sido una prueba oficial. Una nueva generación de prácticas urbanas como el patinete o scooter generará un salto cualitativo en el deporte creando las primeras carreras de e-scooter que en diversos países ya se organizan.

Con todo ello, debemos tener en cuenta que si a los niños les regalan juegos tecnológicos, a los padres hay que regalarles la formación digital para saber usarlos.