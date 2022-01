En el escenario europeo

Estoy seguro de que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia».... «porque somos un solo pueblo». Así concluye un extenso artículo firmado por Vladimir Putin el pasado julio. En el mismo se remonta al siglo IX, a la antigua Rus, casi a la mitología, para exponer una «elaborada» teoría imperial rusa. Putin incluso cita, como ejemplo, a la Iglesia ortodoxa ucraniana, que «mantiene la unidad espiritual con el Patriarcado de Moscú», con la rusa, para concluir después de quince folios que «somos un solo pueblo». El artículo aparece citado en un editorial de este mes del Washington Post. (http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181?utm_campaign=wp_todays_worldview&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_todayworld) Reprocha la actuación de los bolcheviques en la etapa de la URSS, reivindica «la unidad de los tres pueblos eslavos separados: ruso, ucraniano y bielorruso, en lugar de la gran nación rusa, un pueblo triuno que comprende velikorusos, malorusos y bielorrusos», como, al parecer, se les denominaba. De pasada reafirma los acuerdos de Minsk, que «no tienen todavía alternativa» ... «nadie ha retirado su firma del paquete de medidas de Minsk, ni de las declaraciones pertinentes de los líderes de los países del Cuarteto de Normandía -Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) con Rusia-. Nadie ha iniciado una revisión de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 17 de febrero de 2015». En USA esos acuerdos se comparan en el mismo artículo citado del Washington Post (9-I-2022) con las concesiones que Gran Bretaña y Francia hicieron ante Hitler, cediendo parte de Checoslovaquia, en 1938, sin conseguir evitar la guerra. Los acuerdos de Minsk fueron «dinamitados», en la época de Obama, por la subsecretaría de Estado USA Victoria Nuland, con aquellas palabras de «¡que le den a la UE!». (La incapacidad política de la UE. Información. 30- I-2015).

Durante la descomposición de la URSS, ni la Unión Europea, ni EEUU ayudaron a estabilizar una democracia en la URSS. De hecho, contribuyeron con su humillación a sembrar el nacionalismo imperial de Putin en Rusia; el que tanto admiran los de Vox aquí. Ucrania y la propia Unión Europea se convirtieron, y todavía son, el escenario del choque de intereses entre los antiguos bloques. La incapacidad política de la Unión Europea se puso de manifiesto desde el 2014 con los primeros choques políticos y militares. En esta ocasión también ha ido a remolque, excepto ahora que Francia y Alemania intentan resucitar al Cuarteto de Normandía. Las medidas económicas anunciadas contra Rusia sin duda serían también muy dañinas para la Unión Europea, sobre todo en materia de suministro de gas; pero, además son muy peligrosas para Estados Unidos, al hacer confluir los intereses de Rusia con los de China. El bloqueo a Rusia en la compra de microchips la animará a respaldar las ambiciones chinas sobre Taiwán, que es el mayor fabricante de semiconductores. Por añadidura, en esa coyuntura, Irán no firmaría el acuerdo sobre la prohibición del desarrollo de armas nucleares. Esta triple alianza resultante sería hegemónica en toda Asia Central. (Rusia entre el imperio y la democracia. Información. 25-I-2022).

Para resolver la situación, en mi opinión, seguro que minúscula, habría que partir de que: 1.- No hay solución militar. 2.- Se mantendrá el estatus actual de Ucrania y Crimea. 3.-Rusia respetará la democracia y la soberanía de Ucrania. 4.-La base son los acuerdos de Minsk, que Putin acepta, incluido el memorando suplementario, que propugna la autonomía de las regiones ruso hablantes de Donetsk y Lugansk.

Con esa situación Ucrania no podría ser, por el momento, miembro de la OTAN –ningún aliado querría verse en el compromiso de acudir en su ayuda, y no la aceptarían– pero sí recibir ayuda militar. Habría que mantener los intercambios económicos con Rusia, gas incluido, e ir levantando paulatinamente las sanciones actuales, e incentivar su evolución hacia un sistema democrático vinculándola a su asociación con la Unión Europea –Putin no es eterno, aunque él lo pueda pensar– al igual que a Ucrania, simultáneamente. Buscar el aislamiento de Rusia es una estrategia peligrosa que incentiva el nacionalismo, y Rusia, aunque débil económicamente, es una gran potencia militar, espacial, y nuclear. Lo inverso que la UE. El mismo incentivo, el ingreso en la Unión Europea, que sirvió para pacificar los Balcanes puede y debe servir aquí.