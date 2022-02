Abismos digitales

Querido amigo, cuando a principios de los sesenta pensé en irme a estudiar a Inglaterra, busqué a un profesor de inglés para que, poco a poco, me fuera enseñando el idioma.

En esa época solo enseñaban francés en el bachillerato, aunque para entendernos con los turistas necesitáramos hablar inglés.

Aprender un idioma es en muchos casos una tarea complicada para la que se necesita tiempo y paciencia pero, sobre todo, tener la edad apropiada. Será por eso que dicen que burro viejo no aprende idiomas.

Te cuento todo esto, Gregorio, por lo que está pasando hoy con los sistemas digitales a los que nos están sometiendo las administraciones.

La informática es también un idioma pero con más complicaciones porque, además de inversión y dedicación, necesita actualizarse permanentemente. El problema es que los que tenemos más años no estamos dispuestos a dedicarle el poco tiempo y dinero que nos queda, sobre todo con la premura que nos exigen.

No podemos permitir que la informática nos convierta en unos analfabetos funcionales a los que se pueda engañar. Aunque, seguramente, sea eso lo que pretendan porque, el que no sabe es como el que no ve.

Por supuesto que tenemos que ir adaptándonos a vivir con las nuevas tecnologías, pero según cómo y en cuánto tiempo.

Ya no está uno para atender nada sino para que le atiendan a uno, y te pasa como a mi cuñada, que estaba preparándose un café en su casa y metió la taza en el ropero y la sacarina en el microondas… Menos mal que no llegó a ponerlo en marcha

No es lo mismo que una persona joven tenga que estar al corriente en los nuevos sistemas informáticos que se le exijan las mismas obligaciones a una persona mayor. No, al menos, a la misma velocidad, por lo que se impone una aplicación del sistema a dos velocidades según la edad y los conocimientos de cada cual, y que sean los propios usuarios los que decidan el cómo quieren ser atendidos.

La excesiva digitalización de los servicios ha provocado que la llamada brecha digital se convierta en un abismo insalvable para los mayores, y en los últimos tiempos y con la excusa de la pandemia se ha intensificado la digitalización en los servicios bancarios, así como en casi todas las gestiones administrativas que hacemos habitualmente, que han pasado de la atención personalizada a la autogestión online, cuando habría que facilitar y simplificar los accesos a la mayoría de esos trámites.

Es por eso que ha surgido el descontento entre los mayores y en los que pronto lo serán, y la causa de que se estén formando plataformas reivindicativas que contemplen esos derechos. Pero, la solución no está en hacer ruegos y peticiones moderadas, porque esto no se va a arreglar con buenas palabras sino con un boicot generalizado a bancos y administraciones que no corrijan esas maneras de forma inmediata.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.