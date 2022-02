Ya cansado de recibir «reenviados» sobre la supuesta conspiración universal de las autoproclamadas «élites supranacionales», opté por hacer un esfuerzo y escuchar íntegramente uno de ellos, un vídeo de 15 minutos recibido ayer en mi whatsap, que pretende explicar y desenmascarar el llamado «Nuevo orden mundial», propugnado por el lobby «New World Economic Forum». En principio estaríamos en presencia de un grupo de iluminados, de poderosos magnates empeñados en usurpar el control de nuestros destinos. ¿Y qué pretenden estos nuevos mesías? Pues ni más ni menos que tras hacer tabla rasa de nuestros valores y de la civilización actual, convertir nuestro mundo en un páramo sobre el que edificar un nuevo transhumanismo, bajo la batuta de estos misteriosos líderes, con ayuda de los grandes avances tecnológicos, la llamada cuarta revolución industrial, puestos a su servicio. En aras de un control absoluto de las ideologías y creencias, con imposición de una sola religión. Y de un único modelo económico infligido a las vidas y haciendas de los nuevos súbditos. Además de la desestabilización, desmoralización y desprogramación previa a cargo de estos modernos jinetes del apocalipsis, se requeriría una reducción de la población, mediante la actuación de movimientos GLTBI, la aplicación extensiva de la eutanasia, y llegado el momento, la promoción de la pedofilia, todo ello disfrazado como una medida más del deseable equilibrio medioambiental. Por supuesto que fomentando también la creación y difusión de alguna que otra pandemia.

Como era de temer este nuevo desorden mundial no resiste el más somero análisis objetivo.

Porque al margen del disparate de coordinar en este complejo mundo una distopía de tal calado, los artífices de este nuevo orden, pese a ser anónimos, se insinúan: casualmente los mayores filántropos modernos, Bill Gates y el nonagenario George Soros, que con sus donaciones como tapadera se encargarían de comprar las necesarias voluntades de instituciones como la ONU, el FMI o la OMS. Tampoco sorprende que también los Rothschild completen este elenco de magnates (¿O acaso no vienen ya mandando desde el siglo XVI?).

Yo no quisiera refocilarme en el puro disparate de este holocausto, pero vamos a ver: ¿qué beneficio sacarían estas élites globalistas, ya inmensamente ricas, poderosas e influyentes de este pandemónium universal.» ¿Cui prodest?», como se preguntaría el clásico.

Por sacar algo positivo de esta megaconspiración, tal vez me detendría en dos de los objetivos marcados por el nuevo orden, bastante razonables si los despojamos de toda la tramoya coercitiva. Con una población disparada a los 8.000 millones de habitantes no me parece descabellado fomentar un control de la natalidad. Como tampoco se me antojaría una maldad reducir el número de creencias, a la vista de las sangrientas consecuencias de las guerras de religión, si fuera posible sintetizándolas en una sola y común, preservando así la lógica e ineludible vocación de trascendencia del ser humano.

Sea como fuere, en este caso como en tantos otros, investiguen las fuentes de los mensajes «reenviados muchas veces». El locutor del vídeo de marras es un conocido abogado que lidera un gabinete de opinión ultraderechista, y una página web por suscripción de igual tendencia.