Gracias al PP

La astracanada no comenzó ayer, en el debate sobre la convalidación del decreto de la reforma laboral pilotada por Yolanda Díaz y consensuada con la patronal y los sindicatos, aunque hay que reconocer que el espectáculo parlamentario fue insuperable.

Finalmente el Gobierno consiguió sacar su norma adelante gracias al error de un diputado del Partido Popular, que se hizo un lío al votar telemáticamente. Aunque el PP y el mismo diputado torpón reclamaron corregir su voto, la presidenta del Congreso de los Diputados, basándose en el vacío reglamentario al respecto, se acogió a Santa Rita, que en su día enseñó inmejorablemente que lo que se da no se quita. El resultado de la chapuza era inamovible, aunque quizás si Podemos hubiera ya ocupado el escaño que debió abandonar por sentencia judicial Alberto Rodríguez, el decreto no hubiera corrido el riesgo de ser derogado. En todo caso, el Gobierno ha ganado, una victoria apurada y chapucera, sin necesidad de apoyo de sus principales aliados parlamentarios. Fuerzas liberales y de centro derecha actuaron con mayor cordura política y responsabilidad social que izquierdistas majaderos obsesionados por satisfacer sus narcisismos ideológicos. La mayoría de los elementos centrales de la reforma laboral de 2012 han quedado en pie, aunque se ha mejorado objetiva y parcialmente la situación normativa de los trabajadores.

Algunos se muestran angelicalmente decepcionados. ¿No podía concederse más tiempo y oportunidad al debate? Pues no. La reforma era un imperativo de la Unión Europea que exigía y exige, a cambio de los fondos financieros para la reactivación económica, que el Gobierno bipartito, entre otras reformas, modificara su legislación con el objetivo principal de combatir la temporalidad, la precariedad y la dualidad del mercado laboral español. El relato de una épica lucha por derogar una reforma reaccionaria (sic) –por cierto, muy aplaudida en su día por Bruselas– ha sido una farsa grotesca mantenida hasta penúltima hora. Sin la reforma de Mariano Rajoy el desempleo, tras casi cuatro años crisis económica, se hubiera duplicado y las empresas española no se habrían recuperado. Lo hicieron, de todas formas, por el propio dinamismo económico, no porque el Gobierno lo dispusiera en una ley. Los gobiernos no crean empleo, excepto el público. Los gobiernos pueden crear las condiciones –fiscales, administrativas, contables–para facilitar o estimular la creación de puestos de trabajo y eso –que no es poco– es todo.

Fuerzas como Bildu, ERC o el BNG creen o simulan creer que los poderes públicos pueden volver el mercado de trabajo como un calcetín. Socialistas y podemitas también participan en este simulacro, pero desde el pragmatismo del gobernante de un país con compromisos que cumplir con la UE. Aun así estafan a su electorado. No hay evidencia científica que apoye que la restricción de contratos temporales aumente el número de contratos indefinidos. En la reforma laboral que se promulgó en Portugal en 2009 se limitaron bastante estrictamente los contratos temporales y en especial los de obras y servicios. Pero globalmente no aumentaron de forma significativa los contratos indefinidos. La reforma redujo el empleo total. Ya hay advertencias de los efectos negativos de la reforma yolandista. La Conferencia de Rectores de Universidades ha advertido que la desaparición de esta tipología sin que se ofrezcan alternativas puede llevar a la catástrofe a 25.000 investigadores españoles en los próximos meses y provocar una parálisis en el sistema de ciencia y tecnología (facultades, organismos públicos, fundaciones). La reforma aprobada ayer mejora la situación de los intereses de los empleados sin coste para los empleadores –algo a medio camino entre la socialdemocracia y el socioliberalismo– pero es todavía insuficiente para corregir las disfuncionalidades del mercado de trabajo español.