Manuel Domínguez, el expeditivo

El nuevo presidente del PP, Manuel Domínguez, debería explicarse mejor antes de reclamar el flete de aviones para el traslado de menores migrantes a la Península. Así, tal como lo ha dicho en la radio, parece que es partidario de una operación expeditiva que no se detiene ante los obstáculos o inconvenientes o sin respetar los trámites. Un operación, por tanto, que consistiría en dejarlos en los aeropuertos de destino y que allí se las arreglen como puedan. Ya sabemos que a la derecha, al igual que a la ultraderecha, le encanta inflamar el asunto de la migración en Canarias para captar votos, por lo que no suelen ser muy constructivos, sino más bien todo lo contrario. Asegura en su declaraciones que los que tienen el gusto de conocerlo ya saben cómo se las gasta. En fin, que si él estuviese en el puesto de Ángel Víctor Pérez no dudaría -y esto es cosecha propia- en proceder a calentar los motores de un escuadrón de aviones para hacerlos cruzar el Océano Atlántico, seguro que en horas nocturnas, de incógnito, como correos de menores migrantes. Y luego que se echen a andar por las cunetas de las carreteras. Opiniones tan calientes como las del alcalde de Los Realejos no contribuyen, en modo alguno, a solucionar lo que es un clamor: la falta de medios de Canarias para gestionar la asistencia de 2.800 menores migrantes, y el silencio de autonomías y ayuntamientos peninsulares para contribuir a sobrellevar al Archipiélago su condición de muro contra la migración. Las Islas no pueden comerse el marrón en soledad mientras el resto de los territorios disfrutan de la lejanía de un fenómeno que no van con ellos. Sobra destacar que la exigencia del principio de solidaridad debe empezar por su aplicación en nuestra tierra, también entre los municipios del PP. Escrivá y su ministerio llevan desde hace tiempo reconociendo que el modelo de acogida no funciona, pero hasta ahora ha sido incapaz de formalizar una alternativa más allá de embotellar a los afectados en unos pocos centros. Esperará al hacinamiento o a que suba el suflé de la xenofobia.