El diputado de la gastroenteritis

Todos cometemos errores insubsanables que suelen erosionar la estabilidad emocional, o nos obligan a pagar una multa o un recargo que pagamos piadosamente para evitar un mayor estropicio.

No he disfrutado aún de la oportunidad de un «vuelva usted al principio de todo», y menos con el IRPF y sus terribles consecuencias en caso de equivocación. Por ello creo que el diputado del PP Alberto Casero pretende un privilegio. Esta es una de las cuestiones, pero la otra no es menor: ¿quién nos asegura que este señor no es un resentido? Al constatar su desaguisado, es cierto que pidió que se le dejara rectificar. Pero ello no garantiza nada, podría representar un papel para salvar el pellejo ante los suyos. Nada menos que tres veces cometió el mismo error. ¿Fue la gastroenteritis por la que pasaba el día de autos?

A lo mejor se le vinieron abajo sus principios vitales y psicológicos entre visita y visita al retrete. El catálogo de desestabilizadores y desestabilizaciones cada vez es más largo. Los personajes como Casero suelen ser individuos anodinos, muy en los codos y empates de la fontanería, pero que un día deciden dar el golpe de su vida, aunque pase a la historia como un elemento incapaz de manejarse con las nuevas tecnologías. No le importa, para sus adentros es un héroe. La última reflexión se sustancia en el poder de la suerte en la política: Pedro Sánchez hubiese sido hoy y mañana un zombi derrotado, quizás hasta visto para sentencia por el fracaso de la votación y la exhibición de un fractura determinante de su mayoría. Pero como le ha ocurrido en ocasiones varias, el azar le ha dado el refuerzo que le faltaba. Un misterio más la baraka que asiste al presidente socialista. Para Yolanda Díaz, que ha tejido pacientemente el mantel entre patronal y sindicatos para sacar adelante la reforma, ha sido todo un quebranto: sólo el error (u otra cosa) de un diputado desconocido, de tierra adentro, la salvó de un leñazo de aúpa. Así es la Historia de un país, integrada de pequeñas historias, algunas tan absurdas como la que nos ocupa desde hace unos días.